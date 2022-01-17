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понедельник, 17 января 2022 14:39

Более семи минимальных зарплат: жена Остапчука раскрыла, сколько тратит на себя в месяц
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Возлюбленная ведущего Владимира Остапчука Кристина поделилась с подписчиками, подписывали ли они брачный договор и сколько юрист тратит на уход за собой в месяц. Также она раскрыла, на кого при покупке оформили их с шоуменом загородный дом.

Кристина ответила на вопросы пользователей в InstaStories. Заверила, что брачный договор с любимым пока не подписывали.

"Но разговоры о финансовом распределении были, потому что у мужа второй брак, и есть свои моменты. Это всегда сложнее. Но мы вроде бы договорились. Вообще, я вижу, как Вова расставался с первой женой, поэтому я верю в его порядочность", — написала она. Пара женилась в октябре 2020 года. У Остапчука двое детей от экс-жены Елены Войченко - дочь Эмилия и сын Эван.

Звездные супруги объявили о строительстве семейного гнездышка осенью 2021 года.

Возлюбленная ведущего Владимира Остапчука Кристина ответила на вопросы пользователей Instagram
Фото: instagram.com/kristygor
Пара поженилась в октябре 2020 года
Возлюбленная ведущего Владимира Остапчука Кристина поделилась с подписчиками, подписывали ли они брачный договор
Звездные супруги объявили о строительстве семейного гнезда осенью 2021 года
Также она назвала сумму, которую тратит на уход за собой в месяц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За неделю - почти две минимальные зарплаты. Сколько дочь Поляковой зарабатывает в Instagram

"Дом оформили на Вову, как титульного владельца, но в случае развода, сами понимаете, что половина официально по закону моя", - отметила Кристина.

Также она назвала сумму, которую тратит на уход за собой за месяц.

"Не включая свои рабочие моменты, это 50-60 тысяч гривен. Иногда может меньше, а с покупками вещей, может быть, и больше", - написала жена шоумена.

Блогер Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, обвинила шоумена Владимира Остапчука в разжигании скандала вокруг "голодной тусы". Блогер Александр Залиско устроил громкую вечеринку в День памяти жертв Голодомора. Жена Остапчука принялась защищать ведущего.

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Дата
17
января

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