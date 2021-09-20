Шоумен Остапчук с женой объявили о строительстве семейного гнезда

Фото: @kristygor

Телеведущий Владимир Остапчук и вторая жена Кристина объявили о строительстве двухэтажного дома.

Фото на фоне будущего поместья пара опубликовала в Instagram.

"У нас будет дом. Долгожданная новость. У Остапчуков будет семейное гнездышко", - эмоционально подписал фотографию шоумен.

Супруги признались, что давно мечтали о совместном доме. Весной 2022-го пара планирует въехать в новое жилье.

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"Я не верю глазам. Скоро заедем в наш дом. Я счастлива", - прокомментировала новость Кристина.

Телеведущий Владимир Остапчук и жена Кристина отметили двойной праздник: вторую годовщину знакомства и первую - помолвки. Два года назад еще женатый на Елене Войченко Владимир работал ведущим на свадьбе и там встретил новую любовь Кристину. Через год шоумен сделал девушке предложение руки и сердца.