Блестящая улыбка и потрясеные фанаты: как украшают зубы звезды шоубиза

Фото: instagram.com/kimkardashian

Недавно американская светская львица Кортни Кардашьян похвасталась декоративным серебристым напылением на верхних клыках. Кстати, украшать зубы грильзами, стразами и скайсами уже давно стало трендом. Их установка является обычным делом для стоматологов. Неудивительно, что такое декорирования называют "зубным пирсингом".

Автор: Instagram.com/kourtneykardash Кортни Кардашьян

Кто еще из звезд засветил мегаослепительную улыбку, украшенную камнями и металлами, читайте в материале Gazeta.ua.

Звезда реалити Ким Кардашьян также не раз экспериментировала с декорированием зубов. Она устанавливала золотые грильзы, а также накладки в виде собственного имени.

Автор: instagram.com/kimkardashian Ким Кардашьян любит экспериментировать с накладками для зубов

Автор: instagram.com/kimkardashian Чтобы было понятно кто есть кто

Но самой первой попыталась сделать улыбку непревзойденно ослепительной американская певица Мадонна. Еще в 2013 году она шокировала фанатов гламурными украшениями на передних зубах. Поп-дива установила грильзы из золота с более чем 20 бриллиантами.

Автор: instagram.com/madonna Мадонна

Еще одна американская певица Бейонсе пошла дальше и сделала золотые мистические клыки. Хорошо, что такие украшения являются временными и не портят зубов.

Автор: instagram.com/beyonce Бейонсе

Автор: instagram.com/beyonce Такие накладки Бейонсе выглядят скромнее

Американская певица Майли Сайрус часто поражает поклонников экстравагантными образами, поэтому "озолотить" улыбку для нее было необходимостью.

Автор: instagram.com/mileycyrus Майли Сайрус

Канадский певец Джастин Бибер тоже соблазнился на современные тренды и сделал блестящими аж две челюсти. Такие накладки шокировали даже настоящих любителей эпатажа.

Автор: instagram.com/justinbieber Джастин Бибер

Американская реперша Lizzo и так привлекает внимание яркостью. А блестящие грильзы в тон маникюра просто ошеломили публику.

Автор: instagram.com/lizzobeating Lizzo

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В Новой Зеландии представили внутриротовое крепление для похудения, которое стоматолог устанавливает на верхние и нижние челюсти пациента. В нем используются магнитные накладки с замками-болтами.