Рот на замок: создали устройство, которое не дает есть

В Новой Зеландии представили внутриротовое крепление для похудения, которое стоматолог устанавливает на верхние и нижние челюсти пациента. В нем используются магнитные накладки с замками-болтами.

Исследователи университета Отаго совместно с британскими коллегами создали специальное устройство, которое не дает человеку возможности есть в привычном режиме. Накладки назвали DentalSlim Diet Control, сообщили на сайте университета. Устройство позволяет человеку открыть рот лишь на 2 мм, ограничивая его питание исключительно жидкостью. В то же время оно позволяет владельцу свободно говорить и дышать.

Автор: otago.ac.nz

"Основным препятствием для успешного похудения является невозможность придерживаться норм диеты. Устройство помогает формировать новые привычки, позволяя людям определенное время находиться на низкокалорийном питании", — заявил ведущий исследователь, проректор канцлера университета Отаго Пол Брантон.

Участники его испытаний потеряли в среднем 6,36 кг за две недели. Брантон считает, что устройство станет эффективным, безопасным и доступным для людей, борющихся с ожирением.

Ученые ссылаются на исследования, согласно которым 1,9 млрд людей в мире имеют избыточный вес, а 650 млн страдают ожирением, что приводит к 2,8 млн смертей в год. К 2030 году примерно 57% взрослого населения мира будут иметь избыточный вес или ожирение.

По требованию человека стоматолог может снять накладки с зубов, а затем снова установить. Устройство может быть полезным и тем, кто должен похудеть перед плановой операцией, а также больным сахарным диабетом, у которых потеря веса может привести к ремиссии.

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Продукты, на которых указано, что они диетические, на самом деле могут приводить к лишнему весу. Есть семь основных продуктов, которые ошибочно считают благоприятными для похудения. Избавиться от лишнего жира на теле к лету помогут некоторые продукты, которые следует добавить в рацион. Они ускорят похудение без травм для организма. Ведь жир покидает тело равномерно. Потеряв складки на талии, скорее всего, на бедрах они также исчезнут.