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среда, 02 июня 2021 18:01

Какие диетические продукты вызывают ожирение

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Какие диетические продукты вызывают ожирение
Низкокалорийные йогурты имеют много сахара, чтобы улучшить вкус. Фото: pexels

Продукты, на которых обозначено, что они диетические, на самом деле могут наоборот приводить к лишнему весу.

Есть семь основных таких продуктов, которые обманчиво считают благоприятными для похудения, рассказал блогер из США Роб Ривера в YouTube.

Чтобы стать стройнее из рациона надо убрать диетическую газированную воду и подобные напитки. В них добавляют сахарозаменители, которые вредят здоровью, потому что "обманывают" тело.

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Сладости "без сахара" фактически сладкие на вкус благодаря тем же вредным заменителям. Еще один запрещенный продукт - органические обработанные продукты. Также вредят смузи, так как в них много фруктозы. Низкокалорийные йогурты содержат много сахара, чтобы улучшить вкус. Сироп агавы - это тот самый сахар, но другой на вид. Также стоит отказаться от энергетических батончиков.

Избавиться от лишнего жира на теле к лету помогут некоторые продукты, которые следует добавить в рацион. Они ускорят похудение без травм для организма. Ведь жир покидает тело равномерно. Потеряв складки на талии, скорее всего, на бедрах они также исчезнут.

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