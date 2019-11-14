Билык объяснила, что стала жертвой жестокого обмана

Ирина Билык отреагировала на концертный скандал, разгоревшийся в Харькове вокруг ее короткого выступления 12 ноября.
Певица написала в Instagram, что в гневе и расстроена. Ей обидно, ведь ее поклонников нагло и жадно обманул организатор концерта.
Но о сольном концерте не шла - с организатором договаривались именно о трех песнях. Это было договорено и регламентировано.
"Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать", - написала Билык.
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Певица пообещала поклонникам "оторваться по полной" в концертном туре, который запланирован на начало следующего года.
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До последнего надеялась, что этот пост будет таким же светлым, добрым, с дискуссией, как у нас с вами обычно и бывает, но нет. Пишу эти строки потому что мне обидно за ВАС! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Отдельно для всех, а так же для СМИ хочу пояснить: Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями.Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена. Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать. Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной! Всегда ваша, Ира.
Харьковские поклонники певицы Ирины Билык требуют вернуть деньги за концерт, на котором артистка исполнила три песни и ушла со сцены. За билеты заплатили от 350 до 1200 гривен.
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