Билык объяснила, что стала жертвой жестокого обмана

Ирина Билык перевела вину за обманутых зрителей на организатора концерта. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык отреагировала на концертный скандал, разгоревшийся в Харькове вокруг ее короткого выступления 12 ноября.

Певица написала в Instagram, что в гневе и расстроена. Ей обидно, ведь ее поклонников нагло и жадно обманул организатор концерта.

Но о сольном концерте не шла - с организатором договаривались именно о трех песнях. Это было договорено и регламентировано.

"Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать", - написала Билык.

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Певица пообещала поклонникам "оторваться по полной" в концертном туре, который запланирован на начало следующего года.

Харьковские поклонники певицы Ирины Билык требуют вернуть деньги за концерт, на котором артистка исполнила три песни и ушла со сцены. За билеты заплатили от 350 до 1200 гривен.