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четверг, 14 ноября 2019 08:50

Вместо Билык пели детские коллективы - концертный скандал в Харькове

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Вместо Билык пели детские коллективы - концертный скандал в Харькове
На концерте в Харькове Ирина Билык спела три песни и ушла со сцены. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Харьковские поклонники певицы Ирины Билык требуют вернуть деньги за концерт, на котором артистка исполнила три песни и ушла со сцены. За билеты заплатили от 350 до 1200 гривен.

Концерт в Харьковской филармонии состоялся 12 ноября. Вместо заявленной звезды зрителям представили выступления детских коллективов. По словам харьковчан, которые приводит сайт 057.ua, Билык вышла только в конце концерта, спела три песни и оставила сцену. По отзывам, выступление звезды эстрады длилось 7 минут.

"Нас масштабно обманули с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт "Парад звезд" с детьми, танцующими как на празднике в школе. В конце вышла Ирина Билык , спела всего 3 песни и пошла! Билеты до 1200 грн ", - написала харьковчанка.

На афишах концерта была изображена Ирина Билык. Кроме ее фамилии, анонсировали также Григория Чапкиса и Валерия Чигляева. Однако, они на сцену вообще не выходили. Зрители почувствовали себя обманутыми.

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Сразу после концерта зрители пытались получить деньги за билеты от организаторов. После отказа - вызвали полицию. Несколько возмущенных посетителей мероприятия подписались под коллективным заявлением в правоохранительные органы.

Сообщение зарегистрировали в Шевченковского отделе полиции Харькова. Проводят проверку.

Украинская певица Ирина Билык сменила имидж, перекрасив волосы в рыжий цвет. Это, как и красная помада, говорит о смелости и независимости женщины, сообщила певица в Instagram.

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Дата
14
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