Украинская певица Ирина Билык сменила имидж, перекрасив волосы в рыжий цвет.
Это, как и красная помада, говорит о смелости и независимости женщины, сообщила певица в Instagram.
На своей странице Ирина Билык опубликовала фото, на котором позирует в мужской рубашке цвета хаки. На ее губах - красная помада, которая гармонирует с подтяжками такого же цвета и яркими волосами.
Также заметен массивный перстень с черным камнем на ее пальце.
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Красная помада 💄 уже давно стала символом женской независимости и уверенности в себе. Этот цвет по праву считается одним из самых ярких и смелых. А вы любите красную помаду? Носите ее только вечером или днем/утром?🤔😉Какие ассоциации у вас с девушками и женщинами, которые красят губы 👄 этим цветом? #краснаяпомада💄 #скоропремьера #иринабилык #irabi #irinabilyk #irynabilyk #redlipstick💄
Украинская певица Ирина Билык представила музыкальное видео на песню "Леня, Леонид".
В видео певица появляется в образе официантки, которая обслуживает клиентов ресторана. Клип вышел на канале звезды в YouTube.
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