Билык сменила имидж

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 3186
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 468
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 279
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1107
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2862
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
8
5
14
4
5
Березину - 100 лет: народное звание &quot;Штепсель&quot;
Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"
Жена Джейсона Стейтема поразила элегантным нарядом
Жена Джейсона Стейтема поразила элегантным нарядом
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку Harper&#039;s Bazaar
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку Harper's Bazaar
Киану Ривз нашел вторую половинку, которую в сети окрестили &quot;нестандартной&quot;
Киану Ривз нашел вторую половинку, которую в сети окрестили "нестандартной"
Видео
Все видео
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России
Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 927
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3816
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 423
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 09:28

Билык сменила имидж

1 Комментировать
Билык сменила имидж
Билык сменила имидж. Фото: file.liga.net

Украинская певица Ирина Билык сменила имидж, перекрасив волосы в рыжий цвет.

Это, как и красная помада, говорит о смелости и независимости женщины, сообщила певица в Instagram.

На своей странице Ирина Билык опубликовала фото, на котором позирует в мужской рубашке цвета хаки. На ее губах - красная помада, которая гармонирует с подтяжками такого же цвета и яркими волосами.

Также заметен массивный перстень с черным камнем на ее пальце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирину Билык позвали замуж

Переглянути цей допис в Instagram

Красная помада 💄 уже давно стала символом женской независимости и уверенности в себе. Этот цвет по праву считается одним из самых ярких и смелых. А вы любите красную помаду? Носите ее только вечером или днем/утром?🤔😉Какие ассоциации у вас с девушками и женщинами, которые красят губы 👄 этим цветом? #краснаяпомада💄 #скоропремьера #иринабилык #irabi #irinabilyk #irynabilyk #redlipstick💄

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Украинская певица Ирина Билык представила музыкальное видео на песню "Леня, Леонид".

В видео певица появляется в образе официантки, которая обслуживает клиентов ресторана. Клип вышел на канале звезды в YouTube.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Билык сменила имидж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 22455
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15966
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 12636
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 16 Просмотров: 10909
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 8712
Знаменитости
Самая красивая женщина планеты пикантно засветила грудь: горячие фото
Самая красивая женщина планеты пикантно засветила грудь: горячие фото 2 Просмотров: 1791
Анастасия Заворотнюк может прожить до пяти лет
Анастасия Заворотнюк может прожить до пяти лет Просмотров: 837
Данилко чуть не умер на сценической площадке
Данилко чуть не умер на сценической площадке Просмотров: 2511
Тина Кароль смутила фанов изменениями внешности
Тина Кароль смутила фанов изменениями внешности Просмотров: 4338
Семья онкобольной Заворотнюк обратилась к фанам с новой информацией
Семья онкобольной Заворотнюк обратилась к фанам с новой информацией Просмотров: 2889
Больше всего комментируют
16
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 38990
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua