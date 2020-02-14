Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде

18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию No Time To Die вживую. Фото: Страна

Певица Билли Айлиш представила песню No Time To Die.

Работа стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

"Записать песню для фильма из такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - сообщила певица.

18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию No Time To Die вживую.

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"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр. Премьера состоится 9 апреля 2020 года.

18 декабря 2019 года американской певице Билли Айлиш исполняется 18 лет. Родилась звезда в 2001 году в Лос-Анджелесе. Популярность пришла к артистке в 2016 году, а уже в 2019-м дебютный альбом Билли возглавил американский и британский хит-парады.