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среда, 18 декабря 2019 09:33

Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
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18 декабря 2019 года американской певице Билли Айлиш исполняется 18 лет.

Родилась звезда в 2001 году в Лос-Анджелесе. Популярность пришла к артистке в 2016 году, а уже в 2019 году дебютный альбом Билли возглавил американский и британский хит-парады.

Самая популярная певица США Билли Айлиш празднует 18-летие
Фото: instagram
Самая популярная певица США Билли Айлиш празднует 18-летие
Самая популярная певица США Билли Айлиш празднует 18-летие
Самая популярная певица США Билли Айлиш празднует 18-летие
Самая популярная певица США Билли Айлиш празднует 18-летие

Предлагаем десять главных странностей певицы, пишет obozrevatel.

Скрывает свое тело

Свою любовь к мешковатой одежде Билли объяснила тем, что это не дает возможности дру-гим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело.

"Мое отношение к собственному телу было таким "токсичным", какое только можно себе представить. Дело не в том, что мое тело безобразно, я просто не хочу, чтобы вы на него смотрели", - говорит Айлиш.

Неестественные двигательные тики

Когда в сети начали задавать слишком много вопросов относительно "странного" поведения Айлиш, певица призналась, что страдает синдромом Туретта. Это заболевание, при котором человек непроизвольно подвержен двигательным и голосовым тикам.

Не ходила в школу

В детстве звезда не ходила в школу, а проводила время на домашнем обучении. Как объяснила певица, в обычной школе к ней никто бы не отнесся серьезно, а дома ничего не отвлекало от получения знаний.

Обожает и ненавидит Instagram

Билли – довольно активный пользователь соцсети. За ее жизнью в Instagram следит почти 45 миллионов пользователей. Однако при этом Айлиш заявляет, что ненавидит соцсеть, ведь Instagram может разрушить столько всего, начиная с отношений и дружбы и заканчивая собственным разумом.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

"Странный" стиль в одежде

Певица признается, что обязательно должна одеться во что-нибудь нестандартное, иначе она чувствует себя неловко.

Ненавидит популярность

Несмотря на то, что сегодня Айлиш – одна из самых популярных и успешных молодых артистов, она признается, что "слава – отстой". Единственный плюс, по словам Билли, это то, что она делает то, что ей нравится.

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Игнорирует чужие указания

По словам девушки, она не воспринимает чужие приказы, и делает все с точностью наоборот.

Может приобретать физическое травмы на ровном месте

Такое заявление Билли сделала в одном из интервью. По словам певицы, растяжения на ло-ыжке она получала 8 раз.

Она не плачет и ненавидит улыбаться

"Я очень стойкий человек, поэтому я так сильно травмируюсь. Я никогда не говорю, когда что-то болит. Я не жалуюсь. Я не люблю, когда меня обслуживают. Я не люблю показы-вать боль. Я не плачу. Никогда. Уулыбаясь, чувствую себя маленькой и беспомощной, а "плохому парню" это ни к чему", - говорит Айлиш.

В Лос-Анджелесе прошла музыкальная премия American Music Awards. На красной дорожке появилось много знаменитостей. Зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззи, Кристины Агилеры, Кеши, Post Malone, Камилы Кабелл и Шона Мендеса. Музыканты исполняли свои самые узнаваемые хиты. Билли Айлиш полностью прикрылась костюмом в клетку.

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Дата
18
декабря

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