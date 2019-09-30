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понедельник, 30 сентября 2019 13:59

Без белья и макияжа: 150-килограммовая модель разделась на камеру

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Американская plus-size модель Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 кг, потрясла фанатов снимком без одежды и белья.

Ню-фото появилось в Instagram манекенщицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды

Автор: @tessholliday
  Тесс Холлидей разделась в сети.
Тесс Холлидей разделась в сети.

На снимке обнаженная Тесс позировала в ванной. На 34-летней звезде не было ни одежды, ни макияжа. Интимные места Холлидей прикрывала рукой и краем ванной.

"Научиться снова быть сильной. Уметь сказать "нет", устанавливать границы и придерживаться своего слова. Благодаря всему этому я изучаю новые идеальные способы любить свое тело, и прекрасно себя чувствую", - подписала публикацию Тесс.

Автор: @tessholliday
  Тесс Холлидей разделась в сети.
Тесс Холлидей разделась в сети.

Поклонники мгновенно отреагировали на новое фото Холлидей.

"Ты прекрасна снаружи и внутри", "Ты вдохновляешь с каждым днем ​​все больше и больше", "Горжусь тобой", "Спасибо, что научила любить свое тело", "Ты просто богиня".

Недавно пышнотелая модель 34-летняя Тесс Холлидей поделилась снимками аппетитной фигуры с поклонниками.

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Дата
30
сентября

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

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