Без белья и макияжа: 150-килограммовая модель разделась на камеру

Американская plus-size модель Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 кг, потрясла фанатов снимком без одежды и белья.

Ню-фото появилось в Instagram манекенщицы.

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Автор: @tessholliday Тесс Холлидей разделась в сети.

На снимке обнаженная Тесс позировала в ванной. На 34-летней звезде не было ни одежды, ни макияжа. Интимные места Холлидей прикрывала рукой и краем ванной.

"Научиться снова быть сильной. Уметь сказать "нет", устанавливать границы и придерживаться своего слова. Благодаря всему этому я изучаю новые идеальные способы любить свое тело, и прекрасно себя чувствую", - подписала публикацию Тесс.

Автор: @tessholliday Тесс Холлидей разделась в сети.

Поклонники мгновенно отреагировали на новое фото Холлидей.

"Ты прекрасна снаружи и внутри", "Ты вдохновляешь с каждым днем ​​все больше и больше", "Горжусь тобой", "Спасибо, что научила любить свое тело", "Ты просто богиня".

Недавно пышнотелая модель 34-летняя Тесс Холлидей поделилась снимками аппетитной фигуры с поклонниками.