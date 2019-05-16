"Бесят" - Верка Сердючка рассказала, что раздражает на Евровидении-2019

Украинский шоумен и певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал, что его бесит больше всего на Евровидении-2019 в Тель-Авиве
Знаменитость говорит, что его раздражает, когда ведущие шоу просят примерить его звезду на голове.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верка Сердючка засветила эффектные наряды для Евровидения
"Им сложно понять, что звезда на голове Сердючки - не шапка. Это в прямом смысле голова. Бесит", - прокомментировал шоумен.
За словами Данилка, большинство израильтян считают, что он ходит в образе постоянно.
"Они думают, что звезда на голове - это легко. Не понимают, что Верку играет живой человек. Выступать в таких костюмах, с накладными животами и грудью, очень сложно. Особенно в такую жару", - поделился певец.
Международный песенный конкурс Евровидение-2019 стартовал в Тель-Авиве 14 мая. За победу борются 42 участника. Некоторые страны отказались от участия в конкурсе по разным причинам.
Комментарии