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четверг, 16 мая 2019 17:58

"Бесят" - Верка Сердючка рассказала, что раздражает на Евровидении-2019

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&quot;Бесят&quot; - Верка Сердючка рассказала, что раздражает на Евровидении-2019
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото: politeka.net

Украинский шоумен и певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал, что его бесит больше всего на Евровидении-2019 в Тель-Авиве

Знаменитость говорит, что его раздражает, когда ведущие шоу просят примерить его звезду на голове.

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"Им сложно понять, что звезда на голове Сердючки - не шапка. Это в прямом смысле голова. Бесит", - прокомментировал шоумен.

За словами Данилка, большинство израильтян считают, что он ходит в образе постоянно.

"Они думают, что звезда на голове - это легко. Не понимают, что Верку играет живой человек. Выступать в таких костюмах, с накладными животами и грудью, очень сложно. Особенно в такую жару", - поделился певец.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 стартовал в Тель-Авиве 14 мая. За победу борются 42 участника. Некоторые страны отказались от участия в конкурсе по разным причинам.

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