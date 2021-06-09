Беременная Осадчая атаковала Instagram яркими пляжными фото

Украинская ведущая Катя Осадчая показала новые фото с отдыха в Турции. Туда поехала вместе с мужем ведущим Юрием Горбуновым.

Снимки опубликовала в Instagram. При этом продемонстрировала свои купальники, которые выгодно выделяют фигуру и пышную грудь.

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На одном из фото знаменитость позирует на террасе в сплошном зеленом купальнике с рюшами, что еще больше подчеркивает округлый животик. Показала Осадчая и Горбунова. На снимке они, обнимаясь, отдыхают на диванах. На третий фотографии женщина загорает у моря в черном купальнике с глубоким вырезом. Пляжный лук она дополнила белой шляпой с жемчужной нитью от украинского дизайнера Руслана Багинского и черными очками. Шею украшало ожерелье.

Фото: Instagram Кати Осадчей

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась ярким и стильным образом для летних прогулок. Так на встречу с подругами звезда пришла в модном малиновом костюме из широких штанов и удлиненного пиджака. Под него надела белую рубашку. Образ дополнила белыми кроссовками. Волосы знаменитость собрала в низкий хвост, нанесла легкий макияж.