Беременная Осадчая ошеломила летним образом

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась ярким и стильным образом для летних прогулок.

"Я так люблю гулять по городу и уже традиционно вечером после прогулок оказываемся на террасе. Советуйте любимые террасы и секретные места в Киеве и не только, будем испытывать новые маршруты", - написала ведущая под фото в Instagram.

Автор: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая похвасталась ярким образом для прогулок

Так на встречу с подругами звезда пришла в модном малиновом костюме из широких штанов и удлиненного пиджака. Под него надела белую рубашку. Образ дополнила белыми кроссовками. Волосы знаменитость собрала в низкий хвост, нанесла легкий макияж.

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Поклонники оценили наряд: "Какой костюм, красавица", "Очень яркий модный костюмчик", "Вы очень красивая", "Желаю легкой беременности - девочек хорошо носить".

Автор: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая похвасталась ярким образом для прогулок

Телеведуча 33-річна Леся Нікітюк розчарувала шанувальників черговими знімками в Instagram. На фото вона позує в напівпрозорому темному костюмі та босоніжках на високих підборах. Гламурний образ доповнила масивними сережками та браслетом. Волосся Нікітюк видається на кілька тонів темнішим. Підписники розкритикували незвичний образ ведучої.