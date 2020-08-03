Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала юбилей

Большое количество знаменитостей пришло поздравить певицу. Фото: Instagram

Наталья Могилевская 2 августа отмечала 45-летие. В честь дня рождения устроила шумную вечеринку в столичном ресторане.

Многие знаменитости пришли поздравить Могилевскую - певица Оля Полякова, танцовщик Влад Яма с женой Лилианой, композитор Влад Дарвин, шоумен Владимир Дантес с Надей Дорофеевой и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

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Артистка с гостями плясала и исполняла собственные хиты. На праздновании все должны были соблюдать дресс-код - одеться в белое. Знаменитости опубликовали видео с "белой вечеринки" в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Darwin (@darwinvlad) 2 Авг 2020 в 4:22 PDT

Артистка Наталья Могилевская порадовала своих поклонников новым клипом на песню "Белый самолет". Накануне премьеры певица кардинально изменила имидж - покрасилась в платиновую блондинку.