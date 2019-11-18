Бейонсе продемонстрировала пышные формы в "голом" платье

Фото: Instagram

Американская певица 38-летняя Бейонсе порадовала поклонников ярким образом во время вечеринки фонда, который основал ее муж, рэпер Jay-Z. Фотографиями наряда она поделилась в Instagram.

На изысканном вечере знаменитость появилась в длинном платье, усыпанной серебристыми стразами. Полупрозрачная ткань позволяла рассмотреть пышные формы певицы. Откровенности образа также добавил высокий вырез на ноге. Верх наряда был украшен белыми перьями.

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Свой образ Бейонсе дополнила серебристыми босоножками, массивными серьгами и черным клатчем. С улицы звезда пришла в белой меховой накидке.

Недавно своими нарядами померились балерина Екатерина Кухар и певица Вера Брежнева. Знаменитости показали роскошные ноги в одинаковых красных платьях с лимитированной коллаборации новой коллекции Giambattista Valli х H&M.