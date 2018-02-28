Барбра Стрейзанд клонировала свою мертвую собаку

Барбра Стрейзанд воспитывает двух питомцев-клонов. Фото: Variety

Певица и актриса Барбра Стрейзанд призналась, что две ее маленькие собачки породы котон-де-тулеар являются клонами погибшей любимицы.

На данный момент дома у Стрейзанд живут три собаки, две из которых являются копиями Саманты, которая умерла в прошлом году в возрасте 14 лет. Об этом сообщает Variety.

Перед смертью любимицы звезда позаботилась о материале для создания клонов: из пасти и желудка собаки были взяты клетки. Исполнительница утверждает, что новые питомцы Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет все-таки отличаются друг от друга, несмотря на одинаковый генетический материал.

"У них разный характер. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы удостовериться, унаследовали ли они коричневый цвет глаз и серьезный нрав моей любимой Саманты", - отметила Стрейзанд.

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22 февраля 1997 года ученые из Эдинбурга, Шотландия, впервые сообщили об успешном клонировании овцы, которая родилась 5 июля 1996 года. Новорожденная получила имя Долли - в честь американской кантри-певицы Долли Партон.