Аппетитная модель plus size устроила парад сексуальных бикини на пляже

Модель Искра Лоуренс отдохнула с подругами на пляже в Майами.

За несколько дней Искра сменила несколько сексуальных купальников и бикини.

Звезда известна своей позицией против стандартов красоты.

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"Меня заставляли видеть неидеальность в формах, пристыжать и ненавидеть, это то, что я читала и слышала от женщин о себе", - убеждает модель, которая решила изменить модную индустрию.

Искра является главным редактором сайта Runway Riot, источники информации о гламуре для женщин всех форм и размеров. Лоуренс - модель бренда Aerie, так же она лицо бренда NEDA и создатель премии NEDA Inspires Award.