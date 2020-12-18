Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"

За 2 месяца ролик набрал более 2 млн просмотров. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Анна ДиДи презентовала песню "Красивая душа".

Любительский ролик, снятый на телефон, за несколько месяцев проник в телефоны миллионов людей во всем мире. А пришел из неожиданного места — обычного караоке-клуба в Киеве. Именно там до начала карантина работала певица Анна ДиДи. Там же, в раздевалке клуба, Анна записала видео на песню "Красивая Душа" и выложила ее в Instagram.

Уже через несколько недель карантин ужесточили, караоке закрыли и Анна осталась без работы. Тем временем песня стремительно распространялась в социальных сетях сама по себе. О ее успехе девушка узнала из сообщений в директ своего профиля Instagram и по просьбам поклонников выложила ее на YouTube. За 2 месяца ролик набрал более 2 млн просмотров.

После того, как "Красивая Душа" зажила своей жизнью и начала активно распространяться в TikTok, компания Secret Service Digital & Publishing официально выпускает ее в качестве сингла.

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Анна ДиДи поет от лица обычной девушки, которая не пропадает в клубах. Такие девушки предпочитают сдержанный стиль в одежде, усердно работают, а по вечерам мирно смотрят сериалы. Но внутри каждого из нас сидит желание праздника.

Автор проекта "Україна в піснях" и певица Navka выпустила трек "Стати Святим Миколаєм". Приятные воспоминания и благозвучные песни детей вдохновили Navka на написание трека, который будет нести в себе атмосферу праздника.