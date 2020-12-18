Navka представила зимнюю сказку в сингле "Стати Святим Миколаєм"

Автор проекта "Україна в піснях" и певица Navka выпустила трек "Стати Святим Миколаєм".

Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

"Рождество - мой любимый праздник! Ни День рождения, ни День влюбленных, ни даже Пасха не разжигают во мне такое тепло и приятные детские воспоминания",- поделилась Navka .

Приятные воспоминания и благозвучные песни детей вдохновили Navka на написание трека, который будет нести в себе атмосферу праздника.

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Праздничный трек непременно вдохновит всех и каждого на украшение елки, покупки новогодних огоньков и создания настоящей атмосферы праздника.

29 сентября в одном из столичных ресторанов состоялась презентация проекта "Украина в песнях" певицы Navka - Марины Тимофийчук. За последний месяц в Youtube клипы проекта посмотрели более 630 тыс. раз.