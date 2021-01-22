Американка блеснула аппетитными ягодицами в колготках на голое тело

Фото: instagram.com/annaherrin

Модель родом из американского города Филадельфия 29-летняя Анна Геррин часто публикует фотографии, на которых предстает в экстравагантных образах.

Звезда показала кадры с пикантной фотосессии в Instagram. Женщина позировала в колготках на голое тело. Грудь прикрыла руками. Образ дополнила черными длинными перчатками и ярким макияжем. Волосы заплела в косу.

Автором съемок стал американский фотограф Эйб Бермудез.

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Анна Геррин начала карьеру с Instagram, где публикует эротические фото. Ее основным заработком является моделинг. Появлялась на обложках таких журналов, как Self Magazine и Vogue Italia. Также снималась для GQ и Esquire.

Американская модель 29-летняя Синди Прадо порадовала поклонников пикантными фотографиями. Женщина отдыхает на острове Сен-Бартельми. Звезда опубликовала серию обольстительных фотографий в Instagram. Обнаженная Прадо эротично изгибалась, щеголяя аппетитными прелестями. Модель устроила фотосессию в бассейне на фоне моря.