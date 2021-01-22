Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами

Американская модель Синди Прадо порадовала поклонников пикантными фотографиями. Женщина отдыхает на острове Сен-Бартельми.

Звезда опубликовала серию обольстительных фотографий в Instagram. Обнаженная Прадо эротично изгибалась, щеголяя аппетитными прелестями. Модель устроила фотосессию в бассейне на фоне моря.

Фото: instagram.com/cindyprado

"Чувствую себя хорошо, живу лучше", - написала в заметке звезда.

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В комментариях подписчики поздравили Прадо с днем ​​рождения. 21 января звезда отметила 29-летие.

Модель родом из американского Майами 28-летняя Синди Прадо опубликовала сексуальные фото в Instagram. На серии снимков женщина позирует в розовом мини-бикини интересного фасона. Ее волосы распущены. Модель устроила пляжную фотосессию.