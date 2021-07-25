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воскресенье, 25 июля 2021 10:52

Alyosha похвасталась летними фото с семьей

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Певица Alyosha похвасталась летними фото. Сейчас она вместе с семьей отдыхает на Кипре.

На кадрах певица позирует с сыновьями Романом и Марком. В тот момент гуляли по городу.

Знаменитость одета в короткие джинсовые шорты с бахромой и шнуровкой по бокам, а также в белый топ и белые босоножки. Волосы у певицы распущенные, а на лице нет макияжа.

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"Уже немного загорели с ребятами, встретили новых пушистых друзей, полакомились местными вкусностями", - написала Alyosha под снимками.

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Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Британская модель 26-летняя Деми Роуз будоражит внимание поклонников пикантными кадрами. Фото публикует на своей странице в Instagram.

На этот раз Роуз позирует в черном купальнике смелого фасона. На одном из кадров звезда стоит спиной к фотографу, а шнуровка на ее купальнике развязалась. На следующем снимке Роуз поддерживает свою пышную грудь руками.

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Дата
25
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