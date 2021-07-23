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воскресенье, 25 июля 2021 03:23

Деми Роуз едва не потеряла купальник
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Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело
Фото: Instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело

Британская модель 26-летняя Деми Роуз будоражит внимание поклонников пикантными кадрами. Фото публикует на своей странице в Instagram.

На этот раз Роуз позирует в черном купальнике смелого фасона. На одном из кадров звезда стоит спиной к фотографу, а шнуровка на ее купальнике развязалась. На следующем снимке Роуз поддерживает свою пышную грудь руками.

На других фотографиях Деми также демонстрирует аппетитные прелести.

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Британская модель Деми Роуз захватила поклонников порцией пикантных фото. На этот раз Роуз предстала в образе официантки. Она надела короткий белый сарафан, напоминающий фартук официантки, и позировал за обеденным столиком.

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