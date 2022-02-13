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воскресенье, 13 февраля 2022 19:28

Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
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Исполнительница Alina Pash, которая будет представлять Украину на Евровидении-2022, ответила на вопросы о поездке в оккупированный Крым. В 2015 году она пересекала крымскую границу.

Также она поделилась деталями других скандалов, которые возникли вокруг артистки. Певица обвиняла одного из участников нацотбора на Евровидение-2022 - группу Kalush - в плагиате. В то же время ее обвинили в том, что артистка выступала в Крыму. Еще в 2019 году Паш сказала, что летала через Россию в Крым. Сейчас снова подняли эту тему в программе "Світське життя". Об этом передает Gazeta.ua.

"Да, мы туда ездили. Ехали на автобусе. Я много летала и ездила. Я сказала в общем, что мы летели, много мы ездили. У нас были концерты, гастроли. Я ответила в общем. Я не говорила, что мы точно летели и так дальше", - ответила певица.

Она добавила, что предоставила необходимые доказательства того, что она ехала автобусом в Крым 2015 года, "Суспільному" перед финалом нацотбора.

Исполнительница Alina Pash, которая будет представлять Украину на Евровидении-2022, эмоционально ответила на вопрос о поездках в Крым
Фото: instagram.com/alinapash
В 2015 году она пересекала крымскую границу
Также она поделилась деталями других скандалов, возникших вокруг артистки
Еще в 2019 году Паш сказала, что летала через Россию в Крым
Она добавила, что предоставила необходимые доказательства того, что она ехала автобусом в Крым в 2015 году, "Суспільному" перед финалом нацотбора

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"Пересеченные границы. Всё есть у "Суспільного", все есть полноценные оригиналы справок и так далее. Поверьте, это было сложно. Это было в 2015 году. Мне пришлось давать запрос для того, чтобы мне поверили, что я не жираф. Это бесит" , – объяснила Паш.

Артистка заверила, что больше "ничего не может выплыть" то, за что ее могут судить.

"Эй! Алина Паш поет на украинском, говорит на украинском, она из Закарпатья. Она творит культуру, традиции и будет делать это. У вас половина страны поет на русском. Бл*ха муха, давайте говорить по-честному. Если мы уже скандалим, если вы так Алину Паш не любите, как она такая нечестная. О боже, она сфоткалась на Красной площади. А сколько не фоткается и туда ездит", - эмоционально отреагировала она.

Объявили победителя национального отбора песенного конкурса Евровидения-2022. Победу завоевала Аlina Pash с треком "Тени забытых предков". Песня посвящена народным мотивам и давней мифологии и героям.

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13
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Голосование Кто станет победителем нацотбора на Евровидение-2022?
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