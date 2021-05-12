Актер "Вар'яти-шоу", который сбросил 20 кг, поделился рецептом похудения

Актер поделился своим рецептом похудения. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Актер "Вар'яти-шоу" Максим Кравец рассказал, что похудел на 20 кг за 9 месяцев. Он отметил, что решил заняться собой в день рождения.

"Уже сбросил 20 килограммов. Сначала было очень трудно худеть. Однако на сэкономленные на спиртном и ненужной пищи деньги я накупил домой спортивного инвентаря. Скамейки, штанги, гантели и орбитрек", - рассказал актер шоу на "Новом канале".

Кравец устроил домашний небольшой спортзал, в котором занимается ежедневно. Еще он посещает бассейн два раза в неделю.

"Чувствую себя прекрасно. Сексуальная активность выросла в разы. Жена меня хочет каждый день. Признаюсь, я после тренировки смотрю в зеркало и сам себя хочу. Кстати, понял одну штуку: если хочешь положительных изменений в своей фигуре, то легкого пути нет. Меня уже веселят люди, которые покупают пояса, коктейли для похудения, Жиросжигающие продукты. для решения всех своих проблем они ищут "волшебную таблетку", - отметил мужчина.

Актер поделился своим рецептом похудения.

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"Пять раз в неделю тренируйтесь в течение 45 минут. И не надо в зале разговаривать или смотреть в зеркало. Придите, витисниться, как лимон, и идите дальше делать свои дела. И самое главное - правильно питайтесь, не позволяйте себе чипсы вместо ужина, ограничьте алкоголь и ешьте за четыре часа до сна. Спать, кстати, ложитесь раньше - это полезно", - отметил Кравец.

Ранее актер "Вар'яти-шоу" Максим Кравец рассказывал, что похудел за 3 месяца на 9 кг из-за того, что отказался от алкоголя. Он отметил, что его устраивали формы и состояние здоровья, однако впоследствии появилась одышка, физическая и моральная усталость.