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вторник, 21 декабря 2021 15:13

Адвент-календарь и что-то для дома: Каменских подготовила список новогодних подарков
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Исполнительница 34-летняя Настя Каменских, которая на днях посетила крестины сына ведущих Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова, поделилась идеями новогодних подарков с подписчиками.

Опубликовала список в Instagram. Первым назвала адвент-календарь: в детстве их дарили певице на Рождество, когда она жила в Италии.

"Мне нравилась эта традиция. И с тех пор она сохранялась в сердце. И я рада, что постепенно она приходит и в родную Украину. Календари со сладостями, средствами по уходу, косметикой - вариантов много", - написала она.

Каменских посоветовала подарить "что-то для дома".

"Люблю домашний декор, предметы и аксессуары. Хорошая посуда, теплый качественный плед, свечи из натурального воска. Или можно самому раскрасить елочную игрушку и подарить - это будет ценно", - отметила певица.

Удачным решением будет и вариант "для самого расслабленного дня в году".

Певица Настя Каменских поделилась своим списком новогодних подарков
Фото: instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских поделилась своим списком новогодних подарков
Певица Настя Каменских поделилась своим списком новогодних подарков
Певица Настя Каменских поделилась своим списком новогодних подарков
Певица Настя Каменских поделилась своим списком новогодних подарков

"1st January starter pack - подписка Netflix или другой портал с фильмами. И к этому обязательно добавить список ваших любимых фильмов. А еще уютные носки, что-то вкусное и сладкое. В этот день можно есть все", - поделилась Каменских.

Также может быть билет на концерт, спектакль или путешествие. Можно выбрать и полезный подарок.

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"Например: увлажнитель или воздухоочиститель, массажер, сертификат на какой-то курс или мастер-класс. Еще удачным будет дневник и хорошая ручка к нему, чтобы записать планы на 2022 год", - добавила она.

Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун Нового года. Она предостерегла пользователей сети, что нельзя голодать и резко урезать рацион.

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