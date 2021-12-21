Адвент-календарь и что-то для дома: Каменских подготовила список новогодних подарков

Исполнительница 34-летняя Настя Каменских, которая на днях посетила крестины сына ведущих Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова, поделилась идеями новогодних подарков с подписчиками.

Опубликовала список в Instagram. Первым назвала адвент-календарь: в детстве их дарили певице на Рождество, когда она жила в Италии.

"Мне нравилась эта традиция. И с тех пор она сохранялась в сердце. И я рада, что постепенно она приходит и в родную Украину. Календари со сладостями, средствами по уходу, косметикой - вариантов много", - написала она.

Каменских посоветовала подарить "что-то для дома".

"Люблю домашний декор, предметы и аксессуары. Хорошая посуда, теплый качественный плед, свечи из натурального воска. Или можно самому раскрасить елочную игрушку и подарить - это будет ценно", - отметила певица.

Удачным решением будет и вариант "для самого расслабленного дня в году".

Фото: instagram.com/kamenskux

"1st January starter pack - подписка Netflix или другой портал с фильмами. И к этому обязательно добавить список ваших любимых фильмов. А еще уютные носки, что-то вкусное и сладкое. В этот день можно есть все", - поделилась Каменских.

Также может быть билет на концерт, спектакль или путешествие. Можно выбрать и полезный подарок.

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"Например: увлажнитель или воздухоочиститель, массажер, сертификат на какой-то курс или мастер-класс. Еще удачным будет дневник и хорошая ручка к нему, чтобы записать планы на 2022 год", - добавила она.

Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун Нового года. Она предостерегла пользователей сети, что нельзя голодать и резко урезать рацион.