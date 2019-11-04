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понедельник, 04 ноября 2019 22:56

Адриана Лима похвасталась идеальным прессом в рекламе Puma
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Адриана Лима покинула бренд Victoria's Secret в прошлом году
Фото: dailymail.co.uk
Адриана Лима покинула бренд Victoria's Secret в прошлом году
Адриана Лима покинула бренд Victoria's Secret в прошлом году
Адриана Лима покинула бренд Victoria's Secret в прошлом году

Бразильская модель, бывший ангел Victoria's Secret 38-летняя Адриана Лима снялась в новой фотосессии для спортивного бренда Puma. В ней звезда показала идеальные формы и увлечение боксом.

На снимках Лима позирует в небольшом винтажном спортивном клубе, который называется "Club Lima". Модель продемонстрировала соблазнительный подтянутый живот в коротком красном топе и спортивных штанах. На некоторых фото Адриана стоит на ринге.

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Боксом модель занялась 18 лет назад. Одежда, которую продемонстрировала Лима, стал коллаборацией модели и бренда.

"Вдохновение для коллекции я брала с ретро-бокса, который был моим увлечением", - сказала модель.

Полностью разделась британская модель и актриса Кара Делевинь для откровенной фотосессии с креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустейном.

Daily Mail
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