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вторник, 04 февраля 2020 16:40

"Я, типа, умирал" - Джастин Бибер рассказал о зависимости от наркотиков

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&quot;Я, типа, умирал&quot; - Джастин Бибер рассказал о зависимости от наркотиков
Джастин Бибер рассказал, что употреблял наркотики с 13 лет. Фото: viva.ua

В новом эпизоде ​​биографического сериала о певце Джастине Бибере он рассказал о проблемах с наркотиками.

Исполнитель признался, что начал их употреблять с 13 лет и довольно быстро стал зависимым, пишет "Главком".

С возрастом певец начал экспериментировать с более тяжелыми наркотиками.

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"Для меня это был способ убежать. Я стал брать худшее из своей индустрии. Честно говоря, я не знал, как с этим справляться. Я, типа, умирал. Люди не догадываются, насколько все было серьезно, а было реально страшно. Я сказал себе: "Господи, если ты есть, помоги мне остановиться, а если поможешь, все остальное я сделаю сам". Но я ничего не сделал. Я "слез" с таблеток, но не дошел до причины зависимости, поэтому сорвался, как и большинство людей ", - пояснил Джастин.

О том, насколько далеко все зашло, в прошлом году рассказывал менеджер музыканта Скутер Браун, но теперь и сам Бибер подтвердил его слова.

Но артист смог взять себя в руки. Ему помогли религия и семья с Хейли Бибер, с которой они планируют детей.

Поп-музыканту Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма. Врачи проводили обследование в течение нескольких месяцев и не могли определить, что происходит с организмом артиста. Он находился в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности.

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