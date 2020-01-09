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четверг, 09 января 2020 11:52

В популярного поп-певца диагностировали смертельное заболевание

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В популярного поп-певца диагностировали смертельное заболевание
У Джастина Бибера диагностировали серьезное заболевание. Фото: teleprogramma.pro

Поп-музыканту Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма.

Врачи проводили обследование в течение нескольких месяцев и не могли определить, что происходит с организмом артиста, сообщает издание TMZ.

Он находился в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности.

Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Бибер не единственная звезда, которая страдает от этого заболевания. Болезнь Лайма была диагностирована также у Беллы Хадид, ее брата и матери, в Аврил Лавинь.

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"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамин, но они не смогли понять, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровья в целом ", - написал артист на своей странице в Instagram.

На данный момент он получает необходимое лечение. Ранее ему назначили препарат, который вызвал побочные эффекты в виде акне, через которое артист подвергся нападкам в социальных сетях.

Именно из-за проблем со здоровьем поп-музыкант откладывал релиз нового альбома. Сейчас его самочувствие стало улучшаться, и он сможет осилить поездку в тур.

57-летняя Кристин Дженингс заразилась через укус клеща болезнью Лайма. Диагноз женщине вовремя не поставили, поэтому заболевание беспрепятственно прогрессировало.
Укусил Кристин клещ еще 25 лет назад во время прогулки по парку. Заметила на себе насекомое женщина в тот же вечер.

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Дата
09
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