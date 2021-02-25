Я холостяк и бабник - не вижу в этом ничего такого - Клопотенко

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что развращенный женским вниманием. При этом серьезных отношений не имеет.

Автор: Тарас Подолян "Меня окружает много женщин я с ними собственно и сплю, но отношения - это не то, чтобы только спать", - говорит Евгений Клопотенко.

"Меня окружает много женщин я с ними собственно и сплю, но отношения - это не то, чтобы только спать. Я избалован женским вниманием. Может, если бы его было меньше, ценил бы. Я холостяк и бабник. Не вижу в этом ничего такого. Я бабник еще тот, что надо. Девушки говорят, мы хотим с тобой заниматься любовью, я говорю, что я с вами тоже. Мы занимаемся и все. Что в этом плохого? Но при этом я никого не обманываю и брак не обещаю", - рассказал Клопотенко.

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Звездный холостяк признается, что любая девушка, которая появится рядом с ним будет комплексовать в плане приготовления пищи. Проблем не будет только у той, которая будет работать на кухне. Все остальные ему не угодят. Готовить для них будет сам.

Рецепты известного повара Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.