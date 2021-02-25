Я холостяк и бабник - не вижу в этом ничего такого - Клопотенко

 
Ексклюзивы
1/5
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1215
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
4 Просмотров: 1944
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1035
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1890
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1026
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1332
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 639
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 702
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1962
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 513
Фото
Все фото
6
5
5
6
5
&quot;Страшно выглядит&quot;. Иван Дорн попробовал зубастого паразита
"Страшно выглядит". Иван Дорн попробовал зубастого паразита
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
&quot;Муж Шакиры хотел спеть со мной&quot;. Украинка рассказала об ухаживании звезд
"Муж Шакиры хотел спеть со мной". Украинка рассказала об ухаживании звезд
Видео
Все видео
Украинский R&B артист презентовал нежный клип
Украинский R&B артист презентовал нежный клип
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Седокова произвела фурор пикантным видео
Седокова произвела фурор пикантным видео
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 117
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1080
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 504
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3159
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 702
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 234
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 14:00

Я холостяк и бабник - не вижу в этом ничего такого - Клопотенко

  Комментировать

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что развращенный женским вниманием. При этом серьезных отношений не имеет.

Автор: Тарас Подолян
  "Меня окружает много женщин я с ними собственно и сплю, но отношения - это не то, чтобы только спать", - говорит Евгений Клопотенко.
"Меня окружает много женщин я с ними собственно и сплю, но отношения - это не то, чтобы только спать", - говорит Евгений Клопотенко.

"Меня окружает много женщин я с ними собственно и сплю, но отношения - это не то, чтобы только спать. Я избалован женским вниманием. Может, если бы его было меньше, ценил бы. Я холостяк и бабник. Не вижу в этом ничего такого. Я бабник еще тот, что надо. Девушки говорят, мы хотим с тобой заниматься любовью, я говорю, что я с вами тоже. Мы занимаемся и все. Что в этом плохого? Но при этом я никого не обманываю и брак не обещаю", - рассказал Клопотенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евгений Клопотенко предлагает изменить подготовку поваров - запланировали реформу

Звездный холостяк признается, что любая девушка, которая появится рядом с ним будет комплексовать в плане приготовления пищи. Проблем не будет только у той, которая будет работать на кухне. Все остальные ему не угодят. Готовить для них будет сам.

Рецепты известного повара Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я холостяк и бабник - не вижу в этом ничего такого - Клопотенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

Король просил казаков о верности

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 19872
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 14301
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 11637
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 2 Просмотров: 10836
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 7416
Знаменитости
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 1458
Эмма Уотсон делает творческую паузу ради любимого
Эмма Уотсон делает творческую паузу ради любимого Просмотров: 378
Шоу "Маска": неожиданный эфир и яркие выступления участников
Шоу "Маска": неожиданный эфир и яркие выступления участников Просмотров: 666
"Страшно выглядит". Иван Дорн попробовал зубастого паразита
"Страшно выглядит". Иван Дорн попробовал зубастого паразита
6
 Просмотров: 2502
Клопотенко рассказал, что нужно, чтобы стать профессиональным поваром
Клопотенко рассказал, что нужно, чтобы стать профессиональным поваром
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
4
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
4
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
Голосов: 42636
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть