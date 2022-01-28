"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу

Kalush, "Сальто вспять" и Skofka выпустили песню "Сонячна" и клип к ней. Фото: предоставлено пиар-менеджером Kalush

Группы Kalush, "Сальто Назад" и Skofka выпустили общую песню под названием "Сонячна". Они дали новую жизнь одноименной песне, опубликованной еще в 2015 году.

В работе исполнителей есть микс регги и хип хопа, а рэп становится изюминкой, добавляющей динамики. Исполнители решили также снять специальный ролик на трек.

"Рад, что такая особенная для Вани (Ивана Клименка - продюсера группы Kalush, участника и автора песен группы "Сальто Назад". - Gazeta.ua) песня, которую он посвятил жене, получила новое дыхание, новую жизнь уже с новыми артистами лейбла ENKO", – прокомментировал песню фронтмен группы "Сальто Назад" Александр Слободяник.

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Солист группы Kalush Олег Псюк признался, что в этом сингле каждый рассказал о своей "солнечной".

Рок-группа "Океан Ельзи" и хип-хоп группа Kalush презентовали философско-мотивационную песню "Перемога". Артисты представили сингл и клип к нему 12 октября на 27-летие "ОЕ". В песне призывают не обращать внимание на людей, которые указывают тебе, как надо жить. Идею клипа изобразили через образ главного героя, который подключен к посторонним мыслям и установок.