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среда, 13 мая 2020 15:45

61-летняя Мадонна показала секси-лук из ванны и попросила благословения на лечение суставов

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Американская певица 61-летняя Мадонна наверстывает свои эпатажные выходки перед публикой на сцене в соцсетях.

Звезда поделилась откровенными снимками в белье в Instagram.

Мадж сделала несколько смелых фото в ванной. Объявила, что наконец-то начнет получать регенеративную терапию для своего коленного сустава, который мучил ее болью целых 8 месяцев. Певица надеется, что вскоре сможет прыгать.

Автор: instagram.com/madonna/
  Мадж сделала несколько смелых фото в ванной
Мадж сделала несколько смелых фото в ванной

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Автор: instagram.com/madonna/
  Мадж сделала несколько смелых фото в ванной
Мадж сделала несколько смелых фото в ванной

Певица Мадонна заявила, что переболела коронавирусом. В Instagram она обнародовала 14 эпизодов из своего карантинного дневника. Мадонна получила положительный результат теста на антитела к Covid-19. По мнению певицы, болезнь у нее прошла бессимптомно. Поэтому решила выйти из самоизоляции и отправиться в поездку, поскольку больше ей ничего не угрожает.

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