Мадонна заявила, что переболела коронавирусом

Звезда рассказала о болезни. Фото: instagram.com

Певица Мадонна заявила, что переболела на коронавирус.

В Instagram она обнародовала 14 эпизод из своей карантинного дневника. Мадонна получила положительный результат теста на антитела к Covid-19.

По мнению певицы, болезнь у нее прошла бессимптомно.

Мадонна решила выйти из самоизоляции и отправиться в поездку, поскольку больше ей ничего не угрожает.

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"На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела. Завтра я собираюсь в долгую поездку на автомобиле. Я опущу стекло и буду вдыхать коронавирусный воздух. Надеюсь, будет солнечно", - сказала она.

Переглянути цей допис в Instagram #staysafe #staysane Допис, поширений Madonna (@madonna) 30 Кві 2020 р. о 1:46 PDT

В немецком "Кельне" обнаружили сразу три случая заражения коронавирусом после выхода команды из карантину и обновления тренировочного процесса.