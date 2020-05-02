Мадонна заявила, что переболела коронавирусом

Певица Мадонна заявила, что переболела на коронавирус.
В Instagram она обнародовала 14 эпизод из своей карантинного дневника. Мадонна получила положительный результат теста на антитела к Covid-19.
По мнению певицы, болезнь у нее прошла бессимптомно.
Мадонна решила выйти из самоизоляции и отправиться в поездку, поскольку больше ей ничего не угрожает.
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"На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела. Завтра я собираюсь в долгую поездку на автомобиле. Я опущу стекло и буду вдыхать коронавирусный воздух. Надеюсь, будет солнечно", - сказала она.
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