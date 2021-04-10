55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике

Фото: instagram.com/elizabethherley

Голливудская актриса 55-летняя Элизабет Хёрли поражает поклонниками своими снимками в бикини.

Фотографии звезда публикует на своей странице в Instagram.

На самом свежем фото Герли позирует на пляже в бикини с леопардовым принтом, демонстрируя стройную фигуру.

Поклонники засыпали звезду комплиментами: "Ради бога Вы никогда не стареете!", "Великолепная", "Я потерял дар речи", "Выглядите потрясающе".

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Американская певица 62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями, которые публикует в Instagram. Недавно звезда появилась топлесс, прикрыв грудь распущенными волосами. Фаны пришли в восторг от роскошного вида певицы.