44-летняя Пенелопа Крус показала стройные ноги в блестящем мини

Актриса Пенелопа Крус продемонстрировала во всей красе длинные ноги в мини-платье.

Звезду видели на съемках в Испании.

На кадрах Пенелопа купается в бассейне, а позженаряжается в сексуальное мини.

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Пенелопа сейчас снимается в кино вместе с мужем, Хавьером Бардемом, проект называется "Все знают".

Ранее Рита Ора певица и актриса, сыгравшая в фильме "50 оттенков серого" сестру главного героя, Кристиана, поразила откровенной фотосессией для Clash Magazine. Рита всегда радует фанатов соблазнительными селфи. На этот раз было очень соблазнительно.