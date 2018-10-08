Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца

Рита Ора певица и актриса, сыгравшая в фильме "50 оттенков серого" сестру главного героя, Кристиана, поразила откровенной фотосессией для Clash Magazine. Рита всегда радует фанатов соблазнительными селфи. На этот раз было очень соблазнительно.

Красавица полностью обнажилась и снималась в футуристических костюмах.

В интервью рассказала откровенно о новом альбоме Phoenix и жизни суперзвезды.

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"Я люблю быть звездой. Это фантастически. Это все о чем я мечтала, так все и началось. Чувствую себя, как будто так было постоянно. Я не могу дождаться нового альбома, тура, летних шоу, гастролей следующего года. Это круто, что у меня солд-аут, потому что я не была туре 4 года. я хотела вернуться и услышать, что думает толпа. я хотела, чтобы люди действительно увидели меня и, что я и сама, что меня не потеряли здесь ", - говорит певица.

"Я всегда была" независимой! " Я до сих пор такая, но впервые я чувствую, что это круто быть чувствительной ", - добавляет знаменитость.

Ранее в Stephan Weiss Studio в Нью-Йорке состоялась презентация фото-альбома модного фотографа Рассела Джеймса. Книга называется "Angels," вмещает фото "ню" супермоделей современности, а также "ангелов" Victoria's Secret.