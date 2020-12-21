40-летняя певица показала поклонникам грудь

Американская певица Кристина Агилера, которая на днях отпраздновала свое 40-летие, опубликовала по случаю юбилея серию черно-белых снимков.

На кадрах звезда позирует в черном кожаном пиджаке, одетом на обнаженное тело, демонстрируя пышное декольте. Сексуальности образу добавила прическа Кристины - высокая коса, и массивные серьги-кольца.

Фото: nstagram.com/xtina

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Поклонники были в восторге от снимков звезды, отметив ее естественную сексуальность.

"Это было красиво. Мы благодарны вам и вашей мудрости, росту и силе. С днем ​​рождения, девушка - нам не терпится увидеть, что будет дальше!", "Добро пожаловать в 40, детка. Вы сделали это так круто!", "Потрясающая Кристина", "Так выглядит настоящая сексуальность", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее Кристина Агилера представила клип на песню Accelerate. В ролике Агилера с мейком и без, в одежде и без, сухая и в сиропе. Зрители, которые посмотрели клип, поделились своими восторженными отзывами, назвав работу "сильной, провокационной и, конечно, долгожданной".