150-килограммовая модель позировала обнаженной рядом с сыном

Американская модель plus-size Тесс Холлидей, которая весит 150 кг, поделилась обнаженным снимком.
Фото, на котором манекенщица позировала без белья рядом с сыном, опубликовала в Instagram.
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Фотографию Холлидей сделала в постели. Ее маленький сын смотрел в камеру и улыбался, а Тесс сидела позади малыша.
"Когда-то Боуи был таким крошечным. Меня переполняют эмоции, когда я смотрю на это фото. Это было большое счастье с брызгами тревоги, депрессии и одиночества", - подписала фотографию Холлидей.
Подписчики начали активно комментировать откровенное фото Тэсс.
"Ты стала светом в моих темных днях", "ты мое огромное вдохновение", "спасибо, что делишься этим с нами", "это фото просто роскошное", "настоящая мама".
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150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей ошеломила фанатов снимком без одежды и белья.
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