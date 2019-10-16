150-килограммовая модель позировала обнаженной рядом с сыном

Тесс Холлидей позировала обнаженной. Фото: @tessholliday

Американская модель plus-size Тесс Холлидей, которая весит 150 кг, поделилась обнаженным снимком.

Фото, на котором манекенщица позировала без белья рядом с сыном, опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды

Фотографию Холлидей сделала в постели. Ее маленький сын смотрел в камеру и улыбался, а Тесс сидела позади малыша.

"Когда-то Боуи был таким крошечным. Меня переполняют эмоции, когда я смотрю на это фото. Это было большое счастье с брызгами тревоги, депрессии и одиночества", - подписала фотографию Холлидей.

Подписчики начали активно комментировать откровенное фото Тэсс.

"Ты стала светом в моих темных днях", "ты мое огромное вдохновение", "спасибо, что делишься этим с нами", "это фото просто роскошное", "настоящая мама".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) 14 Окт 2019 в 8:02 PDT

150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей ошеломила фанатов снимком без одежды и белья.