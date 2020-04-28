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вторник, 28 апреля 2020 14:58

140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
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Реперка поделилась пикантной фотографией
Фото: instagram.com/lizzobeeating/
Реперка поделилась пикантной фотографией
Реперка поделилась пикантной фотографией
Реперка поделилась пикантной фотографией
Реперка поделилась пикантной фотографией

Американская реперша и бодипозитивист Lizzo поразила бодипозитивным фото.

В Instagram опубликовала фотографию с голой грудью, прикрытой черной рубашкой.

27 апреля женщина праздновала 32-летие.

"Это мой день рождения! Лучшим подарком будет... Сказать что-то приятное о себе в комментариях и потрясти ягодицами", - написала певица.

Фолловеры засыпали любимую исполнительницу комплиментами.

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"С днем ​​рождения, Lizzo! Будьте собой", "Я наконец стала уверенной в себе", "Очень хорошая женщина, и внутренне, и внешне! Спасибо за то, что ты есть!", "Королева", - написали пользователи.

Автор: instagram.com/lizzobeeating/
  Реперка поделилась пикантной фотографией
Реперка поделилась пикантной фотографией

Известность к Lizzo пришла не столько благодаря песням, сколько борьбе за бодипозитивность. Она приняла участие в нашумевшем проекте StyleLikeU. В эфире программы певица сняла одежду, продемонстрировав полное принятие своего тела и его особенностей. Лиззи рассказала о пути, который преодолела, прежде чем научилась любить себя. "Любите себя такими, какими вас создал Бог", - призвала Лиззи. У Лиззи с ранних лет были проблемы с восприятием тела. Она выступает за бодипозитивность и любовь к себе, делая акцент на разнообразии в своей музыке по отношению к телу. Ее подтанцовка - The Big Grrrls - состоит из пышнотелых танцовщиц. В клипах - люди с физическими особенностями.

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