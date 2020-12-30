 
Ексклюзивы
1/5
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
1 Просмотров: 252
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 810
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 693
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1737
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1008
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1224
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7758
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 873
Фото
Все фото
10
7
5
13
11
12-дневный брак звезды Playboy и 9-летний роман актеров. Какие звездные пары Голливуда распались в 2020-м
12-дневный брак звезды Playboy и 9-летний роман актеров. Какие звездные пары Голливуда распались в 2020-м
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
Беременная звезда &quot;Великолепного века&quot; впервые засветила обнаженный живот
Беременная звезда "Великолепного века" впервые засветила обнаженный живот
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Видео
Все видео
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
Интервью
1/5
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
1 Просмотров: 252
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1737
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1008
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 594
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20268
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 36
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 30 декабря 2020 16:53

12-дневный брак звезды Playboy и 9-летний роман актеров. Какие звездные пары Голливуда распались в 2020-м
10

  Комментировать

В 2020 году многие звездные пары сыграли свадьбу. Однако не обошлось без громких разводов. В некоторых знаменитостей судебные решения затягивались на месяцы, а кто-то завершил роман мирным путем.

Gazeta.ua собрала 5 скандальных разводов звезд Голливуда 2020-го.

Памела Андерсон и Джон Питерс

В этом году звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж в 5-й раз. Перед очередным бракосочетанием секс-символ имела 3-летние отношения с французским футболистом Алидом Рами. Андерсон опубликовала пост в Instagram, в котором отметила, что 2 года спортсмен параллельно встречался с другой.

После этого романа звезда несколько месяцев встречалась с давним другом - продюсером 75-летним Джоном Питерсом. Пара тайно поженилась в Малибу в январе.

5-й брак Андерсон был коротким: он длился 12 дней. СМИ называли разные причины развода. Питерс подчеркивал, что знаменитость разорвала отношения после того, как он погасил ее долги - почти $200 тыс. Однако актриса опровергала такие заявления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Убедил родить еще одного ребенка. А потом снова изменил"

Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн

Актеры 40-летние Татум и Дьюенн в конце января официально развелись. Больше года длился суд из-за вопроса опеки над дочерью.

Их роман начался в 2006 году во время съемок фильма "Шаг вперед" и длился 3 года, после чего пара поженилась. В 2013-м у них родилась дочь, которую назвали Эверли Элизабет Мейзел Татум.

После развода в СМИ сообщали, что Татум начал встречаться с артисткой Джесси Джей. Его экс-жена завела роман с актером Стивом Кази. В феврале Дьюенн сообщила о помолвке с Кази, а в марте стала мамой во 2-й раз.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

25 ноября звезда "Трансформеров" 35-летняя Меган Фокс подала на развод с актером 47-летним Брайаном Остином Грином. Пара была замужем более 10 лет. Таблоиды писали, что причиной развода стали "непримиримые разногласия". Фокс также требовала совместной опеки над 3 детьми.

Актеры поженились в июне 2010 года. У пары 3 сыновей: 4-летний Джорни Ривер Грин, 6-летний Боди Рэнс Грин и 8-летний Ноа Шеннон Грин.

В апреле инсайдеры сообщали, что 10-летний брак "трещит по швам". В прошлом году между актрисой и рэпером Колсоном Бейкером зародилась дружба, которая впоследствии переросла в романтические отношения.

Звезда "Беверли-Хиллз" заявлял, что у него еще остались чувства к Фокс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 звездных пар, которые решили пожениться в 2020-м

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И знаю, что мы построили нашу семью, - это действительно круто и особенно ", - сказал Грин.

Однако летом мужчины заметили с другой. Актер начал встречаться с моделью 25-летней Кортни Стодден.

Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом
Фото: instagram.com/pamelaanderson
Ченнинг Татум расстался с Дженной Дьюенн
Ченнинг Татум расстался с Дженной Дьюенн
Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином
Остин Батлер расстался с Ванессой Хадженс

Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Первыми в 2020-м разорвали отношения актеры Ванесса Хадженс и Остин Батлер. Их роман для многих поклонников был примером идеальных отношений и длился 9 лет.

Звезды часто публиковали совместные романтические фото. Причину разрыва не назвали. Инсайдеры сообщали, что пара завершила роман через расстояние и напряженные графики съемок: Хадженс постоянно работала в США, Батлер отправился на съемки в Австралию.

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп

Американский актер французского происхождения 24-летний Тимоти Шала и дочь звездной четы Джонни Деппа и Ванессы Паради 21-летняя Лил Роуз Депп разорвали отношения после 2-летнего романа. В апреле звезда кинокартины "Назови меня своим именем" заявил, что сейчас холостяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье

Роман актеров начался в 2018-м во время съемок сериала "Король". Затем пара появилась вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. В течение 2 лет звезд ловили папарацци. Последний раз Шаламе и дочь Деппа афишировали отношения в сентябре 2019 году в Италии во время морской прогулки.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Певица 28-летняя Майли Сайрус и австралийский актер 30-летний Лиам Хемсворт расстались. Об этом стало известно в начале года. О том, что пара рассталась, стало известно в августе в прошлом. Официально расстались через 5 месяцев. Экс-супруги решали вопрос опеки над своими животными.

Сайрус и Гемсворт имели 10-летний роман перед тем, как жениться. Брак длился 8 месяцев.

Сейчас актер находится в отношениях с моделью 25-летней Габриелой Брукс. Исполнительница недавно закончила роман с австралийским музыкантом Коди Симпсоном. Сайрус встречалась с ним в течение 10 месяцев.

Пандемия стала испытанием для звездных пар. Остапчук, Гросу, Онопко и другие знаменитости решили расторгнуть брак в этом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «12-дневный брак звезды Playboy и 9-летний роман актеров. Какие звездные пары Голливуда распались в 2020-м». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

В пожаре в театре погибли почти 600 человек

США ввели новые санкции против Кремля

Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали новую страну

После смерти вождя страну возглавил его сын

На рассвете казнили президента

Самое читаемое
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 13978
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 12249
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 11844
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 11439
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 8379
Знаменитости
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 5041
Беременная звезда "Великолепного века" впервые засветила обнаженный живот
Беременная звезда "Великолепного века" впервые засветила обнаженный живот
5
 Просмотров: 738
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 8406
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 7002
Пышногрудая 54-летняя актриса свела с ума секси-фигурой
Пышногрудая 54-летняя актриса свела с ума секси-фигурой
5
 Просмотров: 6327
Больше всего комментируют
30
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
15
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
5
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
Голосов: 42140
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть