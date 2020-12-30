12-дневный брак звезды Playboy и 9-летний роман актеров. Какие звездные пары Голливуда распались в 2020-м

В 2020 году многие звездные пары сыграли свадьбу. Однако не обошлось без громких разводов. В некоторых знаменитостей судебные решения затягивались на месяцы, а кто-то завершил роман мирным путем.

Gazeta.ua собрала 5 скандальных разводов звезд Голливуда 2020-го.

Памела Андерсон и Джон Питерс

В этом году звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж в 5-й раз. Перед очередным бракосочетанием секс-символ имела 3-летние отношения с французским футболистом Алидом Рами. Андерсон опубликовала пост в Instagram, в котором отметила, что 2 года спортсмен параллельно встречался с другой.

После этого романа звезда несколько месяцев встречалась с давним другом - продюсером 75-летним Джоном Питерсом. Пара тайно поженилась в Малибу в январе.

5-й брак Андерсон был коротким: он длился 12 дней. СМИ называли разные причины развода. Питерс подчеркивал, что знаменитость разорвала отношения после того, как он погасил ее долги - почти $200 тыс. Однако актриса опровергала такие заявления.

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Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн

Актеры 40-летние Татум и Дьюенн в конце января официально развелись. Больше года длился суд из-за вопроса опеки над дочерью.

Их роман начался в 2006 году во время съемок фильма "Шаг вперед" и длился 3 года, после чего пара поженилась. В 2013-м у них родилась дочь, которую назвали Эверли Элизабет Мейзел Татум.

После развода в СМИ сообщали, что Татум начал встречаться с артисткой Джесси Джей. Его экс-жена завела роман с актером Стивом Кази. В феврале Дьюенн сообщила о помолвке с Кази, а в марте стала мамой во 2-й раз.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

25 ноября звезда "Трансформеров" 35-летняя Меган Фокс подала на развод с актером 47-летним Брайаном Остином Грином. Пара была замужем более 10 лет. Таблоиды писали, что причиной развода стали "непримиримые разногласия". Фокс также требовала совместной опеки над 3 детьми.

Актеры поженились в июне 2010 года. У пары 3 сыновей: 4-летний Джорни Ривер Грин, 6-летний Боди Рэнс Грин и 8-летний Ноа Шеннон Грин.

В апреле инсайдеры сообщали, что 10-летний брак "трещит по швам". В прошлом году между актрисой и рэпером Колсоном Бейкером зародилась дружба, которая впоследствии переросла в романтические отношения.

Звезда "Беверли-Хиллз" заявлял, что у него еще остались чувства к Фокс.

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"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И знаю, что мы построили нашу семью, - это действительно круто и особенно ", - сказал Грин.

Однако летом мужчины заметили с другой. Актер начал встречаться с моделью 25-летней Кортни Стодден.

Фото: instagram.com/pamelaanderson

Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Первыми в 2020-м разорвали отношения актеры Ванесса Хадженс и Остин Батлер. Их роман для многих поклонников был примером идеальных отношений и длился 9 лет.

Звезды часто публиковали совместные романтические фото. Причину разрыва не назвали. Инсайдеры сообщали, что пара завершила роман через расстояние и напряженные графики съемок: Хадженс постоянно работала в США, Батлер отправился на съемки в Австралию.

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп

Американский актер французского происхождения 24-летний Тимоти Шала и дочь звездной четы Джонни Деппа и Ванессы Паради 21-летняя Лил Роуз Депп разорвали отношения после 2-летнего романа. В апреле звезда кинокартины "Назови меня своим именем" заявил, что сейчас холостяк.

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Роман актеров начался в 2018-м во время съемок сериала "Король". Затем пара появилась вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. В течение 2 лет звезд ловили папарацци. Последний раз Шаламе и дочь Деппа афишировали отношения в сентябре 2019 году в Италии во время морской прогулки.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Певица 28-летняя Майли Сайрус и австралийский актер 30-летний Лиам Хемсворт расстались. Об этом стало известно в начале года. О том, что пара рассталась, стало известно в августе в прошлом. Официально расстались через 5 месяцев. Экс-супруги решали вопрос опеки над своими животными.

Сайрус и Гемсворт имели 10-летний роман перед тем, как жениться. Брак длился 8 месяцев.

Сейчас актер находится в отношениях с моделью 25-летней Габриелой Брукс. Исполнительница недавно закончила роман с австралийским музыкантом Коди Симпсоном. Сайрус встречалась с ним в течение 10 месяцев.

Пандемия стала испытанием для звездных пар. Остапчук, Гросу, Онопко и другие знаменитости решили расторгнуть брак в этом году.