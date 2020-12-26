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воскресенье, 27 декабря 2020 10:20

Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье

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Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
Это подходящее время для свадьбы и воссоединения семьи. Начнут мириться семьи, которые много лет враждуют. Фото: pixabay.com

2021 год - время открытий. Другими глазами посмотрите на своих любимых и родственников. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это время больших перемен, - говорит астрологиня. - Родители пересмотрят свой подход к воспитанию малышей. Меньше конфликтов будет загораться через обучение. Дети почувствуют свободу выбора, поймут, что от полученных ими знаний зависит их будущее. Многие захотят узнать о своих корнях. Популярным станет исследование родословной. Узнав о своем прошлом люди лучше будут понимать, какого будущего они хотят. Это подходящее время для свадьбы и воссоединения семьи. Начнут мириться семьи, которые много лет враждуют. Ближе будут становиться супруги, которые долго живут в браке. Замужество этого года светит Весам и Козерогам. Пополнения в семье следует ожидать Близнецам, Львам и Девам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не заводите служебных романов, если не хотите потерять работу. Это год испытания для брака. Не позволяйте вмешиваться родственникам.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Взрослые дети захотят жить отдельно и познакомить вас со своими половинками. Напомнят о себе друзья, о которых не слышали годами. Пригласите их в гости. Относитесь к любимым с уважением. Дружба и готовность идти на компромисс помогут сохранить брак.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Поддержки потребуют родители. В вашем окружении кто-удалится, а кто-то из друзей станет ближе. Роман не перерастет в длительные отношения. Супруги, которые долго не могли забеременеть, станут родителями. Это хороший год для рождения детей.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не позволяйте любимым манипулировать вами. Прислушайтесь к их желаниям, но не забывайте о своих. Одинокие Раки найдут пару. Но для бракосочетания лучше подойдет 2022 год.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Будете популярны среди представителей противоположного пола. Знакомьтесь, ходите на свидания. Не досаждают родителям и детям чрезмерным попечительством. Они хотят свободы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

В начале года узнаете о беременности. Будут рождаться желанные и любящие дети. Если работаете тренером или учителем, чужие дети многому научат.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Одинокие найдут свою половинку. Ближе станут супругов, которые давно в браке. В вашем утешение нуждаются братья и сестры.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Больше времени проводите с близкими. Вместе подумайте над расширением жилья. Ищите новый дом или квартиру. Семейный статус будут менять друзья. Готовьтесь гулять на свадьбе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это подходящее время для замужества. Счастье придет в ваш дом. Удерживайте тех, кого любите. Даже мысли о разводе будут вызывать отчаяние. Отгоняйте от себя подозрения и тревогу. Любимые верные вам.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Освободите дом от старых вещей. Это поможет обновить пространство и чувствовать себя здоровыми. Осенью вас ждет особая встреча. Знакомство в интернете станет началом бурного романа. Идите к браку, планируйте пополнения в семье.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Прислушайтесь к детям. Их устами будет говорить истина. Дети могут попадать в неприятности. Их странное поведение воспринимайте как сигнал тревоги.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Успокоят родные. Среди новых знакомых будут подлые и завистливые. Заводить новые романы опасно. Не хватит времени на развлечения. Хотя бы час в день посвящайте себе. Весна и начало лета - время подарков. Начнут осуществляться мечты.

Астролог рассказала, каким знакам повезет больше в 2021 году и сделала неожиданный прогноз.

Автор: Gazeta.ua
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