6 звездных пар, которые решили пожениться в 2020-м

Несмотря на сложный 2020 год, свадьби в Украине происходили без заметных сложностей.

Звезды украинского шоу-бизнеса не стали исключением и женились различными способами, приспосабливаясь к карантинным требованиям, или нет.

Gazeta.ua рассказывает о знаменитостях, которые решили пойти под венец в 2020-м.

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Виктор Павлик на Екатерина Репьяхова

Украинский певец 54-летний Виктор Павлик 29 мая 2020 года женился в третий раз. Избранницей стала Екатерина Репьяхова, с которой встречался 4 года. Девушка концертний директор, ей 25 лет.

Пара начала встречаться в 2016-м, когда артист еще был женат с Ларисой Созаевой. В 2019 году пара развелась. Виктор Павлик сделал предложение новой избраннице.

Они расписались в одном из киевских загсов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня. Но карантин разрушил их планы и гуляния перенесли на середину августа.

Автор: Instagram Катерина Репяхова Третьей женой Виктора Павлика стала Екатерина Репьяхова

В начале месяца после двухлетней борьбы с саркомой позвонков умер 21-летний сын музыканта Павел Павлик. Молодые супруги отменили торжества.

Четвертое бракосочетания Григория Чапкиса

90-летний хореограф и танцовщик Григорий Чапкис в 2020 году женился в четвертый раз на 38-летней женщине. Ее имени не называет, но говорит, что познакомился с ней в ювелирном магазине совершенно случайно.

Признается, что о нем давно никто не заботился так, как она. После знакомства у пары начались отношения.

"2020 сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я отпраздновал 90-летие и моя жизнь возобновилось, я женился в этом году. И приобрел квартиру. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на западе моей жизни ", - говорит хореограф.

Автор: instagram.com/gregory_chapkis 90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Григорий Чапкис был трижды женат. Вместе со своими двумя детьми и внуками основал целый мировой танцевальный бренд - "Чапкис-денс". Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Грегор - в Сан-Франциско. Внучка Анна стала итальянской кинозвездой и моделью, а младшая, Виктория, имеет свою школу танцев.

MamaRika и Сергей Середа

Украинская певица 31-летняя Настя Кочетова с псевдонимом MamaRika в конце февраля-начале марта 2020-го вышла замуж. Ее избранником стал сверстник, актер и капитан команды КВН "Одесские манси" Сергей Середа.

Предложение состоялось два года назад. В 2020-м церемония была тайной на на безлюдном пляже острова Панган в Таиланде. Впоследствии артистка призналась во всем в соцсетях.

"Мы решили спрятаться от всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", - пояснила MamaRika.

Автор: Facebook Сергей Середа MamaRika и Сергей Середа поженились на острове тайно

На праздник невеста надела кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi. Сергей Середа избрал легкий льняной костюм. Они провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.

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Владимир Остапчук и Кристина Горняк

15 октября 2020 года во второй раз женился телеведущий 36-летний Владимир Остапчук. Он расписался в ЗАГСе без гостей с юристом Кристиной Горняк.

Торжественная церемония состоялась в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время праздника невеста сменила три свадебные платья.

Пара познакомилась в августе 2019 года на свадьбе, где Владимир работал ведущим. В следующий раз встретились во время съемок шоу "Танцы со звездами", в котором ведущий тогда участвовал.

Автор: instagram.com/olga_telpis Владимир Остапчук и Кристина Горняк для церемонии выбрали ресторан возле Киева

Встречаться начали в сентябре прошлого года, а с мая 2020-го - жить вместе.

Недавно Владимир Остапчук также расстался с Еленой Войченко, с которой воспитывает двоих детей.

Анатолий Пашинин и Леся Заседенець

В конце октября 2020-го впервые женился актер 42-летний Анатолий Пашинин, который воевал за Украину на Донбассе. Избранницей стала 44-летняя Леся Задесенец, юрист в одной из кинокомпаний.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, предоставив мне высокую честь, приняла мое объяснение и стала моей женой! Еще раз семьсот написал бы моя Украина, за щедрую награду, спасибо!", - написал Пашинин в соцсетях.

Автор: facebook.com/lesya.zadesenets Впервые под венец Анатолий Пашинин пошел с Лесей Заседенець

Актер известен по фильмам "Грозовые ворота", "Адмирал", "Побег", "Мы из будущего" и многими другими.

В марте 2014 года Анатолий Пашинин вернулся из России в Украину, в Запорожье. Тогда же, выбрив волосы по-сечевом, записал на острове Хортица обращение к россиянам, в котором пытался объяснить, что украинцы ведут справедливую борьбу за свободу и не являются фашистами.

Антон Мухарский и Елизавета Бельская

Осенью 2020-го 52-летний актер и писатель Антон Мухарский женился на Елизавете Бельской. Его избранница на 20 лет моложе, занимается искусствоведением.

Пара познакомилась в 2011 году. Начали встречаться с 2014-го. Актер уверяет, что любимая помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с бывшей женой Снежаной Егоровой.

По его словам, они несколько лет назад обвенчались в Украине, а расписались в Турции в этом году.

"На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали - обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой", - сказал артист.

Детей супруги не планируют, хотят посвятить жизнь друг другу.

Автор: facebook.com/AntinMykharskyi Антон Мухарский женился на Елизавете Бельской, которая младше на 20 лет

"Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные. И действительно посвящать все время друг другу", - заявил Мухарский.

Известная певица Анна Седокова и ее возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, тайно поженились. Снимками со свадьбы они поделились в соцсетях. Пара пошла под венец 6 сентября и не собиралась афишировать событие. На церемонии присутствовали только дети артистки - дочь Алина и сын Гектор. На видео, которое запостила девочка, молодожены нежно целуются. Также можно рассмотреть роскошное платье Седоковой с длинной фатой.