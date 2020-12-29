6 звездных пар, которые решили пожениться в 2020-м

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 513
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1278
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 882
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1179
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7524
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 828
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
7
6
3
6
14
&quot;С каждой поездки привезла друзей, воспоминания и истории&quot;. Юлия Панкова подытожила 2020-й
"С каждой поездки привезла друзей, воспоминания и истории". Юлия Панкова подытожила 2020-й
&quot;Новогоднюю ночь встречаю на сцене&quot;. Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники
"Новогоднюю ночь встречаю на сцене". Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники
Мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты
Мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты
Из-за измен, домашнего насилия и унижений. Кто из украинского шоубиза развелся 2020-го
Из-за измен, домашнего насилия и унижений. Кто из украинского шоубиза развелся 2020-го
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Видео
Все видео
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1278
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 882
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 576
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20088
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1368
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
Просмотров: 126
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
вторник, 29 декабря 2020 18:05

6 звездных пар, которые решили пожениться в 2020-м
6

  Комментировать

Несмотря на сложный 2020 год, свадьби в Украине происходили без заметных сложностей.

Звезды украинского шоу-бизнеса не стали исключением и женились различными способами, приспосабливаясь к карантинным требованиям, или нет.

Gazeta.ua рассказывает о знаменитостях, которые решили пойти под венец в 2020-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье

Виктор Павлик на Екатерина Репьяхова

Украинский певец 54-летний Виктор Павлик 29 мая 2020 года женился в третий раз. Избранницей стала Екатерина Репьяхова, с которой встречался 4 года. Девушка концертний директор, ей 25 лет.

Пара начала встречаться в 2016-м, когда артист еще был женат с Ларисой Созаевой. В 2019 году пара развелась. Виктор Павлик сделал предложение новой избраннице.

Они расписались в одном из киевских загсов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня. Но карантин разрушил их планы и гуляния перенесли на середину августа.

Автор: Instagram Катерина Репяхова
  Третьей женой Виктора Павлика стала Екатерина Репьяхова
Третьей женой Виктора Павлика стала Екатерина Репьяхова

В начале месяца после двухлетней борьбы с саркомой позвонков умер 21-летний сын музыканта Павел Павлик. Молодые супруги отменили торжества.

Четвертое бракосочетания Григория Чапкиса

90-летний хореограф и танцовщик Григорий Чапкис в 2020 году женился в четвертый раз на 38-летней женщине. Ее имени не называет, но говорит, что познакомился с ней в ювелирном магазине совершенно случайно.

Признается, что о нем давно никто не заботился так, как она. После знакомства у пары начались отношения.

"2020 сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я отпраздновал 90-летие и моя жизнь возобновилось, я женился в этом году. И приобрел квартиру. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на западе моей жизни ", - говорит хореограф.

Автор: instagram.com/gregory_chapkis
  90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз
90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Григорий Чапкис был трижды женат. Вместе со своими двумя детьми и внуками основал целый мировой танцевальный бренд - "Чапкис-денс". Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Грегор - в Сан-Франциско. Внучка Анна стала итальянской кинозвездой и моделью, а младшая, Виктория, имеет свою школу танцев.

MamaRika и Сергей Середа

Украинская певица 31-летняя Настя Кочетова с псевдонимом MamaRika в конце февраля-начале марта 2020-го вышла замуж. Ее избранником стал сверстник, актер и капитан команды КВН "Одесские манси" Сергей Середа.

Предложение состоялось два года назад. В 2020-м церемония была тайной на на безлюдном пляже острова Панган в Таиланде. Впоследствии артистка призналась во всем в соцсетях.

"Мы решили спрятаться от всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", - пояснила MamaRika.

Автор: Facebook Сергей Середа
  MamaRika и Сергей Середа поженились на острове тайно
MamaRika и Сергей Середа поженились на острове тайно

На праздник невеста надела кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi. Сергей Середа избрал легкий льняной костюм. Они провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2021 год способствует прочным бракам - астролог назвала наиболее удачные даты

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

15 октября 2020 года во второй раз женился телеведущий 36-летний Владимир Остапчук. Он расписался в ЗАГСе без гостей с юристом Кристиной Горняк.

Торжественная церемония состоялась в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время праздника невеста сменила три свадебные платья.

Пара познакомилась в августе 2019 года на свадьбе, где Владимир работал ведущим. В следующий раз встретились во время съемок шоу "Танцы со звездами", в котором ведущий тогда участвовал.

Автор: instagram.com/olga_telpis
  Владимир Остапчук и Кристина Горняк для церемонии выбрали ресторан возле Киева
Владимир Остапчук и Кристина Горняк для церемонии выбрали ресторан возле Киева

Встречаться начали в сентябре прошлого года, а с мая 2020-го - жить вместе.

Недавно Владимир Остапчук также расстался с Еленой Войченко, с которой воспитывает двоих детей.

Анатолий Пашинин и Леся Заседенець

В конце октября 2020-го впервые женился актер 42-летний Анатолий Пашинин, который воевал за Украину на Донбассе. Избранницей стала 44-летняя Леся Задесенец, юрист в одной из кинокомпаний.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, предоставив мне высокую честь, приняла мое объяснение и стала моей женой! Еще раз семьсот написал бы моя Украина, за щедрую награду, спасибо!", - написал Пашинин в соцсетях.

Автор: facebook.com/lesya.zadesenets
  Впервые под венец Анатолий Пашинин пошел с Лесей Заседенець
Впервые под венец Анатолий Пашинин пошел с Лесей Заседенець

Актер известен по фильмам "Грозовые ворота", "Адмирал", "Побег", "Мы из будущего" и многими другими.

В марте 2014 года Анатолий Пашинин вернулся из России в Украину, в Запорожье. Тогда же, выбрив волосы по-сечевом, записал на острове Хортица обращение к россиянам, в котором пытался объяснить, что украинцы ведут справедливую борьбу за свободу и не являются фашистами.

Антон Мухарский и Елизавета Бельская

Осенью 2020-го 52-летний актер и писатель Антон Мухарский женился на Елизавете Бельской. Его избранница на 20 лет моложе, занимается искусствоведением.
Пара познакомилась в 2011 году. Начали встречаться с 2014-го. Актер уверяет, что любимая помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с бывшей женой Снежаной Егоровой.

По его словам, они несколько лет назад обвенчались в Украине, а расписались в Турции в этом году.

"На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали - обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой", - сказал артист.
Детей супруги не планируют, хотят посвятить жизнь друг другу.

Автор: facebook.com/AntinMykharskyi
  Антон Мухарский женился на Елизавете Бельской, которая младше на 20 лет
Антон Мухарский женился на Елизавете Бельской, которая младше на 20 лет

"Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные. И действительно посвящать все время друг другу", - заявил Мухарский.

Известная певица Анна Седокова и ее возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, тайно поженились. Снимками со свадьбы они поделились в соцсетях. Пара пошла под венец 6 сентября и не собиралась афишировать событие. На церемонии присутствовали только дети артистки - дочь Алина и сын Гектор. На видео, которое запостила девочка, молодожены нежно целуются. Также можно рассмотреть роскошное платье Седоковой с длинной фатой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «6 звездных пар, которые решили пожениться в 2020-м». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

"Новое мышление, новые возможности" - основали автомобильную компанию

Из сел начали вывозить зерно

Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

Застрелилась писательница, которая выступила против оккупации

Драматурга избрали президентом

Правозащитница исчезла по дороге домой

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11493
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 10422
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 8712
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 7506
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 7002
Знаменитости
"За кулисами в плавках". Шоптенко рассказала про необычный Новый год
"За кулисами в плавках". Шоптенко рассказала про необычный Новый год Просмотров: 45
"С каждой поездки привезла друзей, воспоминания и истории". Юлия Панкова подытожила 2020-й
"С каждой поездки привезла друзей, воспоминания и истории". Юлия Панкова подытожила 2020-й
7
 Просмотров: 18
"Мы празднуем 2 Рождества" - Ведущий Остапчук поделился планами на новогодние праздники
"Мы празднуем 2 Рождества" - Ведущий Остапчук поделился планами на новогодние праздники Просмотров: 9
"Новогоднюю ночь встречаю на сцене". Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники
"Новогоднюю ночь встречаю на сцене". Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники
6
 Просмотров: 90
Мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты
Мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты
3
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
16
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
5
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
1
Чиновники похвалили себя за борьбу с Covid-19
Голосов: 42126
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть