Из-за измен, домашнего насилия и унижений. Кто из украинского шоубиза развелся 2020-го

Пандемия стала испытанием для звездных пар. Остапчук, Гросу, Онопко и другие знаменитости решили расторгнуть брак в этом году.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самые громкие разводы украинских звезд 2020-го.

Алина Гросу и Александр Комков.

Певица 25-летняя Алина Гросу летом 2019 года вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Пара сыграла роскошную свадьбу в старинном дворце Villa Arvedi в итальянском городе Верона.

Через полгода супружеской жизни в Москве Гросу и Комков разорвали отношения. В декабре в прошлом году пара рассталась. Исполнительница рассказала об этом публично в сентябре: заметила, что признаться про неудачный брак ей было стыдно как близким, так и публике.

Инициатором развода стал Комков. По словам артистки, сначала он предложил пожить отдельно месяц, позже признался, что имеет роман с другой. Разрыв отношений не обошелся без конфликтов. Мужчина заявил, что никогда не любил Гросу.

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Владимир Остапчук и Елена Войченко.

Ведущий Остапчук расстался с Оксаной Войченко после 12 лет брака. Пара объявила о разрыве осенью 2019 года, официально развелась 6 марта. В течение этого периода бывшие супруги выясняли отношения публично.

Экс-жена Остапчука рассказывала о многочисленных изменах мужа и отсутствии финансовой помощи на содержание 2 общих детей. Ведущий убеждал, что они неоднократно пытались сохранить брак. Но постоянные ссоры привели к разрыву отношений.

В мае Остапчук представил публике любимую Кристину Горняк, с которой познакомился на свадьбе в Италии прошлым летом. Их роман начался осенью во время участия шоумена в "Танцах со звездами". Ведущий сделал предложение Горняк 19 августа. В октябре пара сыграла свадьбу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Снежана Онопко и Николай Щур.

Модель 33-летняя Снежана Онопко в апреле объявила о намерении расстаться со Щуром. Их брак длился 10 лет. Онопко публично призналась, что страдала от домашнего насилия и измен. Она рассказывала, что с любовницами бизнесмен развлекался в общем имении супругов, а руку поднимал и на тещу.

Фотомодель решилась поделиться деталями семейной жизни публично после того, как человек в неадекватном состоянии изнасиловал ее. Онопко утверждала, что разорвать отношения пыталась неоднократно, однако звезду "ловили и приводили обратно" охранники.

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После огласки паре не удалось расстаться мирным путем. Щур угрожал модели, прятал автомобили и драгоценности. После 10-месячного судебного процесса Онопко получила официальный развод 26 ноября.

Вадим Олейник и Анна Браженко.

Певец Вадим Олейник расстался с Анной Браженко после 5-летнего брака. Об этом знаменитость объявил в феврале. Детали супружеской жизни они не разглашали. Рассказывать причину разрыва тоже не стали. Артист объяснил: "Просто так сложилось".

После развода Олейник отметил, что ему нужна женщина, которая не будет мешать строить карьеру и заниматься любимым делом.

София и Дмитрий Стужук.

В апреле блогер 24-летняя София Стужук сообщила, что не хочет больше мириться с оскорблениями, унижениями и изменами мужа Дмитрия. Пара разорвала отношения. Но они продолжали воспитывать 3 детей вместе.

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Уже после развода в октябре Дмитрий Стужук умер от осложнений, возникших после его заражения Covid-19. Блогер после смерти мужа говорила, что он все равно оставался для нее родным, и посвящала мужчине посты.

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