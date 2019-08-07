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среда, 07 августа 2019 13:21

"Всё меняется, когда ты просто делаешь" - Анита Луценко раскрыла действенный способ похудения

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&quot;Всё меняется, когда ты просто делаешь&quot; - Анита Луценко раскрыла действенный способ похудения
Анита Луценко рассказала о мотивации. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренерка и звезда шоу "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко рассказала о важном аспекте похудения и тренировок - мотивации.

Женщина рассказала о своих лишних килограммах и как она рот них избавилась.

"У меня был момент лишнего веса и это действительно сложно. Я дошла от 77 кг до 62 кг, и как бы я правильно не питалась, сколько бы км не пробежала - вес стоял на 62", - поделилась звезда.

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По словам Аниты, если бы она не была тренером, то точно плюнула бы на безрезультатные усилия.

"Но я не остановилась. Я продолжала все делать правильно. И в какой-то момент все незаметно слилось само. Вес стала 53 кг, обычно я вешу на 2-3 кг больше", - рассказывала Луценко.

Фитнес-тренерка говорила, что после родов не могла вообще тянуться, тело стало деревянным. О шпагате не могло быть и речи, хотя бы в складочку согнуться.

"Но все меняется, когда ты просто делаешь. Как найти мотивацию? Просто делать. Систематически, без перерывов, без паник, что не получилось - просто делать, а не говорить. И результат придет 100%. Иначе не бывает", - подытожила Анита.

Фитнес-тренерка Анита Луценко показала комплекс упражнений для подтянутых ягодиц. Для выполнения упражнения вам понадобится только коврик.

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