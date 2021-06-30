Вредная пища плохо влияет на мозг - исследование

Жирная пища влияет на работу мозга. Фото: pixabay

Вредная пища влияет на мозг человека.

Исследования показывают, что жирные продукты особенно связаны с функционированием мозга, пишет maximum.fm

Эксперименты проводили на мышах. Они показали, что главный отдел центральной нервной системы реагировал на вредную пищу, как на амфетамин.

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Испытуемые становились значительно активнее, когда получали "дозы" жирных продуктов. Также росла активность нервных клеток в центре удовольствия.

У мышей такой эффект был наиболее заметен в подростковом периоде. Возможно, именно поэтому молодежь наиболее уязвима к зависимости от высококалорийных продуктов.

В летний период стоит пить от двух до четырех литров воды, чтобы помочь организму охладиться. Этому могут способствовать и некоторые продукты, содержащие много жидкости. Одним из них является арбуз, который содержит примерно 91,5% воды. Эта сочная ягода является одним из самых богатых источников ликопина, который предотвращает заболевания раком. Арбуз нормализует пищеварение, снижает калорийность рациона, выводит токсины и шлаки, а также уменьшает риск заболевания диабетом и сердечными болезнями.