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воскресенье, 21 февраля 2021 23:46

Восковая депиляция лица: специалисты объясняют, почему этого не надо делать

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Восковая депиляция лица: специалисты объясняют, почему этого не надо делать
В процедуре лицо покрывают горячим воском, закрывая глаза и ноздри. Фото: pixabay

В TikTok распространяются видеоролики, в которых людям делают эпиляцию всего лица горячим воском.

Врачи-дерматологи обратили на это внимание и объяснили, в чем негатив, сообщает BBC.

В процедуре лицо покрывают горячим воском, закрывая глаза и ноздри. Тогда срывают застывшую смесь вместе с волосами.

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"Во-первых, это очень больно. Во-вторых, опасно, поскольку таким образом сильно травмирует кожу лица, а также может вызвать псевдофоликулит", - говорят врачи.

В Британской ассоциации дерматологов (BAD) рекомендуют ни в коем случае не использовать воск для удаления волос из ушей и ноздрей.

Они также требуют от соцсети ограничивать размещение подобного рода контента или маркировать его предупреждениями или рекомендациями врачей.

Бритву нужно часто менять не только для гигиены, но и для безопасности. Женщины не могут точно определить этот момент, но есть вещи, на которые следует обратить внимание. Если бритва тупеет, ржавеет то ее пора выбросить. Иначе ее больше приходится нажимать на кожу, и возникает вероятность ранения. Это может привести к инфицированию.

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