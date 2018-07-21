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воскресенье, 22 июля 2018 11:10

Опасная депиляция: назвали идеальный момент смены бритвы

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Опасная депиляция: назвали идеальный момент смены бритвы
Депиляцию опасно делать более 10 раз одной бритвой Фото: journal.avers3.com

Бритву нужно часто менять не только для гигиены, но и для безопасности. Женщины не могут точно определить этот момент, но есть вещи, на которые следует обратить внимание.

Об этом пишет Metro.

Если бритва тупеет, ржавеет то ее пора выбросить. Иначе ее больше приходится нажимать на кожу, и возникает вероятность ранения. Это может привести к инфицированию.

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Если нет никаких из этих признаков, то нужно выбрасывать бритву после максимально 10 бритья. Чтобы она прослужила до сих пор, стоит пользоваться кремом для бритья и промывать ее, хранить в сухом месте, а не в ванной комнате где возникает ржавчина.

Вместе с тем, нужно защитить ноги от любых инфекций. В процессе обязательно нанести на ноги крем для бритья. Так бритва легче ляжет на ногу и будет меньше шансов разрезать ногу возникнуть заражение.

Также бритву нельзя никому занимать. По словам доктора Синтии Бейли, эта вещь может нести такие микроорганизмы, как гепатит, кандидозные дрожжи, грибки и вирусы такие как герпес. Так что лучше иметь небритый ногу, чем занимать для нее чужую бритву.

Фитнес-тренер Анита Луценко советует не заниматься неэффективными упражнениями. Для получения плоского живота и рельефных мышц нужно всего несколько способов тренировки, которые можно выполнять дома.

С ними красота всего тела и идеальный пресс обеспечено.

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