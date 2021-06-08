Влюбленная и стильная: какие свадебные платья модные в этом сезоне

Свадьба - это особенный день в жизни влюбленной пары. И каждая девушка мечтает когда-то просматривать фотографии с торжества и радоваться своему безупречному внешнему виду. Самый главный вопрос - какое платье надеть в такой ответственный день?

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Рукава-фонарики

Автор: Анна Хазова.Pexels Акцент, который делает минималистичное платье трендовым и интересным

Тренд на рукава-фонарики не обошел и свадебные платья. Акцентная деталь, которая придает образу изюминки, будет необычайно подчеркивать индивидуальность его обладательницы. Объемные рукава добавляют статики и грациозности свадебном образе, они прекрасно сочетаются с изящными минималистическими украшениями и простыми прическами.

В стиле 1920-го

Автор: Gabb Tapique.Pexels Яркий вариант для тех, кто любит быть в центре внимания

Это платье само по себе является акцентом. Благодаря динамичному декору, образ получается очень игривым и роскошным. Гламурное платье, вдохновленное эстетикой эпохи джаза, не требует дополнительных аксессуаров, а лучшим дополнением свадебного образа с 1920-х будет счастливая улыбка и сияющие глаза влюбленной невесты.

Мини-платье

Автор: Rocsana Nicoleta Gurza.Pexels Милое короткое платье, в котором ваше торжество будет незабываемым

Короткие свадебные платья придают образу легкости, романтичности и маленькой нотки кокетства. Кроме того, они являются идеальным вариантом для долгого жаркого дня и любых смелых сочетаний с другими элементами гардероба. Минималистичные свадебные платья длины мини - это тот тренд, на который точно стоит обратить внимание.

В стиле Меган Маркл

Автор: Eric Do.Pexels Классическое платье без лишнего декора никогда не выйдет из моды

Платья без всякого декора, которые пошиты по фигуре, являются долговечным трендом. Образ с таким платьем будет актуальным как сейчас, так и через 20 лет из-за своей непринужденность, элегантности и женственности. Дополните платье минималистичной прической и украшениями, и ваш образ будет не хуже, чем у жены принца Гарри.

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Комбинезон или брючный костюм

Автор: Olya Kobruseva.Pexels Самый удобный вариант для свадебного торжества найден

Уже несколько лет смелые невесты выбирают вместо платья белый комбинезон или брючный костюм. В чем преимущества такого образа? Во-первых, это комфорт, что является очень важной составляющей такого насыщенного дня, как свадьба. В платье, особенно длинном, не всегда комфортно танцевать, много ходить, особенно если это жаркий летний день. Во-вторых, это немного эпатажно, интересно и точно не банально. Решитесь на такой тренд?

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