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вторник, 08 июня 2021 14:50

Влюбленная и стильная: какие свадебные платья модные в этом сезоне
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Свадьба - это особенный день в жизни влюбленной пары. И каждая девушка мечтает когда-то просматривать фотографии с торжества и радоваться своему безупречному внешнему виду. Самый главный вопрос - какое платье надеть в такой ответственный день?

Gazeta.ua поможет найти ответ.

Рукава-фонарики

Автор: Анна Хазова.Pexels
  Акцент, который делает минималистичное платье трендовым и интересным
Акцент, который делает минималистичное платье трендовым и интересным

Тренд на рукава-фонарики не обошел и свадебные платья. Акцентная деталь, которая придает образу изюминки, будет необычайно подчеркивать индивидуальность его обладательницы. Объемные рукава добавляют статики и грациозности свадебном образе, они прекрасно сочетаются с изящными минималистическими украшениями и простыми прическами.

В стиле 1920-го

Автор: Gabb Tapique.Pexels
  Яркий вариант для тех, кто любит быть в центре внимания
Яркий вариант для тех, кто любит быть в центре внимания

Это платье само по себе является акцентом. Благодаря динамичному декору, образ получается очень игривым и роскошным. Гламурное платье, вдохновленное эстетикой эпохи джаза, не требует дополнительных аксессуаров, а лучшим дополнением свадебного образа с 1920-х будет счастливая улыбка и сияющие глаза влюбленной невесты.

Мини-платье

Автор: Rocsana Nicoleta Gurza.Pexels
  Милое короткое платье, в котором ваше торжество будет незабываемым
Милое короткое платье, в котором ваше торжество будет незабываемым

Короткие свадебные платья придают образу легкости, романтичности и маленькой нотки кокетства. Кроме того, они являются идеальным вариантом для долгого жаркого дня и любых смелых сочетаний с другими элементами гардероба. Минималистичные свадебные платья длины мини - это тот тренд, на который точно стоит обратить внимание.

В стиле Меган Маркл

Автор: Eric Do.Pexels
  Классическое платье без лишнего декора никогда не выйдет из моды
Классическое платье без лишнего декора никогда не выйдет из моды

Платья без всякого декора, которые пошиты по фигуре, являются долговечным трендом. Образ с таким платьем будет актуальным как сейчас, так и через 20 лет из-за своей непринужденность, элегантности и женственности. Дополните платье минималистичной прической и украшениями, и ваш образ будет не хуже, чем у жены принца Гарри.

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Комбинезон или брючный костюм

Автор: Olya Kobruseva.Pexels
  Самый удобный вариант для свадебного торжества найден
Самый удобный вариант для свадебного торжества найден

Уже несколько лет смелые невесты выбирают вместо платья белый комбинезон или брючный костюм. В чем преимущества такого образа? Во-первых, это комфорт, что является очень важной составляющей такого насыщенного дня, как свадьба. В платье, особенно длинном, не всегда комфортно танцевать, много ходить, особенно если это жаркий летний день. Во-вторых, это немного эпатажно, интересно и точно не банально. Решитесь на такой тренд?

Американская артистка 27-летняя Ариана Гранде опубликовала фото с тайной свадебной церемонии. Невеста надела шелковое платье-бюстье и пышную фату с бантом. Дизайнер Вера Вонг создала наряды для поп-звезды.

Автор: Диана Родина
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