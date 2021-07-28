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среда, 28 июля 2021 23:46

Влияет на здоровье и красоту: назвали основные негативные последствия от вина

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Влияет на здоровье и красоту: назвали основные негативные последствия от вина
Если злоупотреблять алкоголем, то можно поправиться. Фото: pixabay

Если пить много вина или иного вида алкоголя, то это может вызвать проблемы с организмом.

Одна из них - алкогольная жировая болезнь печени, пишет Eat This, Not That

В таком случае, хуже всего безсимптомность болезни. Только в ее начале могут быть боли в верхней правой части живота и усталость. Присуща тем, кто долго пил определенное время. У женщин риски заболеть больше, чем у мужчин.

К циррозу печени также больше подвержены женщины, особенно в возрасте 25 - 34 года, которые пьют алкоголь каждый день.

Еще одна проблема - увеличивается риск депрессии. Но умеренные дозы алкоголя, то есть не более одного бокала вина в день снимают тревожность и снижают риск депрессивных состояний.

Если злоупотреблять алкоголем, то можно поправиться. Один стакан красного вина содержит около 125 калорий. То есть выпивая каждый вечер два стакана вина, рацион увеличивается на 1750 калорий в неделю.

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Увеличивается риск заболеть на сердце или умереть.

Если пить вино в умеренных количествах, то оно может даже быть полезным. Исследователи установили, что правильные дозы снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Бокал вина в день может положительно сказаться на здоровье сердца. Исследование показывает, что это на 50% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сухое красное вино, например, помогает побороть психические расстройства и плохое настроение.

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